قطر تُعين اول سفير لها لدى الإمارات منذ ست سنوات

قال بيان للديوان الأميري في قطر الأحد، أن أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر قرارًا بتعيين سفير جديد للبلاد في الامارات، هو الاول منذ قطعت ابو ظبي علاقاتها مع الدوحة قبل ست سنوات.

واوضح البيان ان الامير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرر تعيين سلطان المنصوري سفيراً فوق العادة مفوضًا لدى الإمارات، علما ان الاخيرة لم تصدر بعد اي بيان رسمي بهذا الخصوص.

والشهر الماضي، اتفق البلدان الخليجيان على تبادل فتح السفارات اثر القطيعة والتوتّر اللذين سادا علاقاتهما عام 2017، حين جرى اتهام الدوحة من قبل ابو ظبي والرياض والقاهرة بدعم تنظيمات متطرفة وانتهاج سياسة التقرب من ايران.

وشهدت منطقة العلا السعودية عام 2021، توقيع اتفاق مصالحة بين الدوحة وتلك العواصم، لكنّ خلافا للمأمول، لم تعد العلاقات الدبلوماسية بينها إلى سابق عهدها على الفور، وتطلب ذلك انتظارا امتدت شهورا طويلة.

سمو الأمير المفدى يصدر القرار الأميري رقم (57) لسنة 2023 بتعيين الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري سفيراً فوق العادة مفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.https://t.co/7DYki3dAn4 — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) July 23, 2023

وبعد محادثات تناولت الخلاقات بينهما ومن ضمنها الحدود البحرية، استأنفت قطر والبحرين علاقاتهما الدبلوماسية في نيسان/ابريل الماضي.

وكان من شأن الاتفاق الذي ابرمته السعودية وإيران في الصين في آذار/مارس، خلق مناخ من الانفراجات الدبلوماسية فتح الطريق امام استئناف علاقاتهما التي ظلت مقطوعة منذ عام 2016.