قطر: جاهزون للدخول في حوار عقلاني بشأن الأزمة الخليجية

لافروف وصل الدوحة الاثنين في مستهل جولة خليجية

أبدت قطر الاثنين استعدادها للدخول في حوار من أجل حل الأزمة الخليجية، مؤكدة في ذات الوقت أنه "لا يوجد خطوات تثبت تغيير دول الحصار لمنهجيتها في التعامل مع الأزمة".



وفي مؤتمر صحفي في الدوحة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "جاهزون للدخول في حوار إيجابي عقلاني وبنّاء بشأن الأزمة الخليجية".

وكان لافروف وصل الدوحة الاثنين في مستهل جولة خليجية تشمل إلى جانب قطر، السعودية والكويت والإمارات.



وخلال المؤتمر الصحفي، قال الوزير القطري إنه بحث مع نظيره الروسي عدة ملفات في مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب في اليمن والأوضاع في لبيبا.



ولفت الوزير القطري إلى أن "التوصل لحل سياسي في سوريا هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة"، مشيرا في ذات الوقت إلى أن "أسباب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة".



وأضاف: "سبب تحفّظ قطر على عودة سوريا إلى الجامعة العربية ذكرناه سابقا وهو إيجاد حل سياسي يرضي الشعب السوري ويكون هو الممثل الحقيقي لهذا المقعد".