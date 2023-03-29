قطر: هذه شروطنا لعودة العلاقات مع دمشق

البوابة - علقت وزارة الخارجية القطرية، على موقفها من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، والأسباب التي ستدفعها لتغيير موقفها من النظام السوري والتطبيع معه.

واشترطت وزارة الخارجية، على لسان المتحدث الرسمي باسمها، ماجد الأنصاري، زوال الأسباب التي دعت إلى مقاطعة النظام السوري، للتطبيع مع دمشق.

وأكد الأنصاري، أن قطر تتعامل مع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، باعتبارها من أولويات القضايا العربية، وأن الإجماع العربي فيها محل اهتمام، في ظل عدم وجود هذا الإجماع حتى اللحظة.

وقال الأنصاري: "حتى يتوافر هذا الإجماع الذي يأتي نتيجة تطورات إيجابية على الساحة السورية، التي لا نراها ماثلة أمامنا".

ويرى المتحدث باسم الخارجية القطرية، أنه في الوقت الحالي لا يوجد ما يدعو للتفاؤل بشأن وجود قرب للتطبيع مع النظام السوري وإعادته للجامعة العربية.

وشدد الأنصاري، على ثبات الموقف القطري، وعدم تاثره بما يدور في المشهد، في ظل عدم وجود تطورات حقيقية داخل سوريا بشكل يرضي تطلعات الشعب السوري.

وقال: "إن إيجاد حل للأزمة السورية، يجب أن يكون مبنيا على وجود تطورات إيجابية، واستجابة حقيقية للمطالب الشعبية، وألا يكون هناك "خيانة للدماء التي سالت" لتحقيق هذه التطلعات".

وفتحت السعودية، مؤخرا الباب لحوار محتمل مع دمشق، متحدثة عن إجماع عربي متنامي يفيد بأن عزل سوريا أصبح غير مجدٍ، فيما أبدت مصر نيتها لاستعادة العلاقات مع دمشق، خاصة بعد زيارة وزير خارجيتها سامح شكري إلى العاصمة السورية الشهر الماضي.

يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد أجرى محادثات في عمان الشهر الماضي في أول رحلة خارجية له منذ وقوع الزلزال، وزار روسيا في وقت سابق هذا الشهر والتقى بالرئيس فلاديمير بوتين.