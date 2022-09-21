قلق أمريكي من تصريحات بوتين حول"النووي".. و"طائرة القيامة" في الأجواء

قالت واشنطن، أنها تأخذ خطاب الرئيس الروسي فلادومير بوتين حول استخدام الأسلحة النووية إذا اضطرت بلاده لذلك، على محمل الجد، معتبرة أن الخطاب غير مسؤول لقوة نووية.

ويرى جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أنه على الرغم من التعامل بجدة مع خطاب بوتين، إلا أنه لا توجد حاليا ضرورة وحاجة لزيادة قوات الردع.

وقال كيربي: "هذا خطاب غير مسؤول لقوة نووية.. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد ونراقب تكوينها الاستراتيجي بقدر ما نستطيع من أجل أي تعديل يخصنا (في دفاعاتنا) إذا لزم الأمر. في الوقت الحالي لا نرى دلائل على أن هذا مطلوب".

بوتين والأسلحة النووية

وكان الرئيس الروسي، قد أطلق اليوم الأربعاء، تصريحات تحمل تحذيرات لمن يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية، لافتا إلى أن "الرياح قد تهب باتجاههم".

وأشار بوتين، إلى أن روسيا تملك أسلحة دمار أكثر تطورا مما لدى دول الناتو.

وقال بوتين في كلمة دعا فيها إلى تعبئة جزئية في الجيش الروسي على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا: "الحديث لا يدور حول دعم الغرب لأوكرانيا في قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، الذي يهدد بكارثة نووية، وإنما يخص بعض التصريحات من مسؤولين رفيعي المستوى في بعض دول الناتو، حول إمكانية وقبول استخدام سلاح الدمار الشامل ضد روسيا".

ولفت إلى أنه: "لم يعد سرا الحديث عن تدمير روسيا بالكامل في ساحة المعركة باستخدام كل الوسائل الممكنة، بما يتبع ذلك من تداعيات لنزع سيادتها السياسية والاقتصادية والثقافية وكل أشكال السيادة، والنهب الكامل لبلادنا".

وتابع قائلا: " لمن يطلق مثل هذه التصريحات، أود تذكيرهم بأن بلادنا كذلك تملك أسلحة دمار شامل، وفي بعض أجزائها أكثر تطورا من نظيراتها لدى دول الناتو".

وشدد بوتين على التصدي لأي تهديدات لوحدة الأراضي الروسية وسيادتها بشتى الوسائل:"أمام أي تهديدات لوحدة أراضينا أو سيادتنا نحن قادرون على استخدام هذه الأسلحة، وهذا ليس خداع".

وأضاف: "وأولئك الذين يحاولون ابتزازنا بالأسلحة النووية يجب أن يعلموا أن الرياح قد تنعكس وتهب في اتجاههم".

"طائرة يوم القيامة"

وتحدثت وسائل إعلام ومواقع عن مزاعم لرصد تحليق "طائرة يوم القيامة" الروسية فوق موسكو، وعن رصد إقلاع طائرة يوم القيامة الأمريكية. وذلك بعد دعوة بوتين للتعبئة الجزئية في صفوف الجيش.

وفي التفاصيل، أفادت قناة تلفزيون "سي بي إي" الأمريكية أنه تم رصد إقلاع طائرة يوم القيامة الأمريكية في ظروف التوتر الحالية، في حين قالت مواقع إلكترونية أن طائرة يوم القيامة الروسية من طراز "إليوشين 62- إم" شوهدت تحلق في سماء العاصمة موسكو.

يشار إلى أن "طائرة يوم القيامة" اسم يطلق على مركز قيادة استراتيجي طائر، يتمثل نموذجه الروسي في طائرة "إيل – 96-400"، في حين أن الجيل الثاني لهذا النوع من الطائرات تم تطويره على أساس الطائرة من طراز "إيل-80".

هذا النوع من الطائرات مخصص لقيادة الوحدات والتشكيلات العسكرية في ظروف النشر العملياتي للقوات وغياب البنية التحتية الأرضية، وكذلك في حال تعطل مراكز القيادة العملياتية البرية وعُقد وخطوط الاتصالات.

وتتميز هذه الطائرات بأنها حصون طائرة حقيقية لا تؤثر بها الإشعاعات النووية، مع قدرتها على البقاء في الجو لفترة طويلة من أجل إيصال القيادة إلى مكان آمن.

وعادة ما تكون طائرات يوم القيامة جاهزة دائمًا للانطلاق 7 أيام في الأسبوع، 24 ساعة في اليوم، وتستغرق عملية الإقلاع بضع دقائق فقط.