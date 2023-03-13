قلق سعودي من تطوير إيران لقدراتها النووية

البوابه - عبر فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية عن قلق الرياض، حيال استمرار إيران في تطوير قدراتها النووية.

ودعا بن فرحان طهران إلى الالتزام بتنفيذ التزاماتها مكررا في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، الدعوات إلى خلو منطقة الخليج والشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

وأكد الوزير بن فرحان على استمرار المملكة في العمل مع الحلفاء في سبيل ضمان خلو منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل، رافضا الإجابة عن الأزمات الطويلة التي تعيشها إيران بحجة أنها شأن داخلي ايراني.

وبين وزير خارجية المملكة العربية السعودية أن إيران دولة جارة حيث يصب استقرارها في مصلحة استقرار المنطقة وتنميتها بشكل عام.

وكانت إيران والمملكة العربية السعودية أعلنتا الجمعة عن استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي قطعت العام 2016 بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.



