قمة بوتين اردوغان: تبادل تجاري والاتفاق على محاربة الارهاب

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه حدد مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إجراءات إضافية لإرساء الاستقرار في منطقة إدلب لخفض التصعيد بسوريا والقضاء على بؤر الإرهاب هناك.

تبادل تجاري

في الاثناء قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التبادل التجاري بين روسيا وتركيا يجب أن يصعد ليصل إلى 100 مليار دولار سنويا، مشددا على أن البلدين يمتلكان جميع المقومات لتحقيق ذلك.

وأضاف في كلمة مشتركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال افتتاح معرض "ماكس-2019" للطيران والفضاء في ضواحي موسكو، أن "التبادل التجاري بين بلدينا تجاوز الآن مستوى الـ 25 مليار دولار، لكن هدفنا هو الوصول إلى 100 مليار دولار".

وأشار إلى أن تركيا تعمل على زيادة صادراتها ومن ضمنها صادرات الطيران، مضيفا أن صادرات الصناعات الدفاعية والفضائية بلغت في 2018 أكثر من مليار دولار.

وأشاد الرئيس التركي بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وتركيا، حيث قال إن لدى البلدين جذورا عميقة في هذه الشراكة، مشيرا إلى أن تركيا تتوقع استقبال نحو 6 ملايين سائح من روسيا هذا العام.

انطلقت اليوم في ضواحي العاصمة الروسية فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء "ماكس- 2019"، بمشاركة دولية فعالة، حيث سيتم عرض أحدث التكنولوجيات والتقنيات في مجال الطيران والفضاء.

كذلك سيشارك سلاح الجو الروسي في "ماكس-2019" بعروض جوية يكشف فيها مميزات أحدث مقاتلاته من الجيل الخامس "سو-57".