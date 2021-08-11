قمة عالمية حول الديمقراطية برعاية اميركية

قال البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعقد يومي التاسع والعاشر من ديسمبر "قمة من أجل الديموقراطية" عبر الإنترنت، سيُدعى إليها رؤساء دول وحكومات وأعضاء المجتمع المدني.

زعماء الدول وقادة المجتمع المدني

وأشار بيان صادر عن البيت الابيض إلى أن الرئيس ينوي جمع نفس المشاركين من جديد ولكن بشكل شخصي بعد عام. وأوضح أن "كلا القمتين ستجمعان رؤساء دول، وقادة المجتمع المدني والعمل الخيري والقطاع الخاص، وستكونان بمثابة فرصة لقادة العالم للاستماع إلى بعضهم البعض ولمواطنيهم، ولمشاركة النجاحات، وتطوير التعاون الدولي، والتحدث بصراحة عن التحديات التي تواجه الديمقراطية من أجل العمل بشكل جماعي لتعزيز أسس التجديد الديمقراطي".

ويسعى بايدن، في هاتين القمتين المتعاقبتين، إلى جمع رؤساء الدول والحكومات وممثلي المجتمع المدني والعالم الاقتصادي من أجل "التحدث بصراحة عن التحديات التي تواجه الديموقراطية" في العالم.

محاور القمة

وستعمل القمة الافتراضية على تحفيز الالتزامات والمبادرات عبر ثلاثة محاور رئيسية هي: الدفاع ضد الاستبداد، ومكافحة الفساد، وتعزيز احترام حقوق الإنسان.

ولم يكشف البيان عن أي تفاصيل تتعلق بقائمة الدول المدعوة إلى هذه القمة، وأشار إلى أن "التحدي في عصرنا هو إظهار أن الديموقراطيات قادرة على تحسين حياة مواطنيها وعلى الاستجابة لمشكلات العالم الكبرى".