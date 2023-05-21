قمة هيروشيما.. بايدن يوجه صفعة للصحفيين (فيديو)

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن صفعة للصحفيين خلال قمة مجموعة السبع الاقتصادية في هيروشيما المقامة فعالياتها في اليابان، حيث أجبر أحد الصحفيين على الصمت.

وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز، سُئل بايدن عن تفاوض الجمهوريين بشأن سقف الديون بحسن نية.

وحين بدأ الرئيس الأمريكي بالإجابة تدخل أحد المراسلين الصحفيين ووجه سؤالًا. فأجاب بايدن قائلاً: "لقد شاركت في هذه المفاوضات من قبل، لقد بدأت، اصمت، حسنًا".

وأثارت تلك الواقعة ومقاطعة الصحفي بشكل اعتبره البعض مهينا، التساؤلات حول حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في التعبير وطرح الأسئلة المهمة، وتوتر العلاقة بين الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام.

ويثير زيادة سقف الديون، قلق الاقتصاديين الذين يشددون على أهمية حل المشكلة بشكل سريع وفعال لتفادي الآثار السلبية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي بشكل عام.

وفي هذا السياق أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تأكيدًا على أنه في حال عدم زيادة سقف الديون، لن يكون للحكومة الأمريكية القدرة على تلبية التزامات الإنفاق الخاصة بها بحلول 1 يونيو/ حزيران القادم.

ويُتوقع أنه في حال لم يتم حل مشكلة سقف الديون في وقت مبكر من الشهر المقبل، فقد يتعذر على الولايات المتحدة سداد ديونها، مما سيتسبب في ضربة قوية للاقتصاد.

