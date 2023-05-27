قناة بريطانية تصدم المشاهدين بحفل جنس جماعي على الهواء

صعقت قناة تلفزيونية بريطانية مشاهديها عقب بث احد برامجها حلقة ظهر فيها 15 شخصا وهم يمارسون الجنس الجماعي، وذلك في ما وصفت بانها الحلقة "الاكثر فجورا" في تاريخ البرنامج.

ويتضمن برنامج "البيت المفتوح: التجربة الجنسية الكبيرة" الذي تبثه القناة الرابعة البريطانية ازواجا يقيمون في منتجع فاخر لاختبار ما اذا كان انفتاحهم وممارستهم الجنس مع اشخاص اخرين يمكن ان "يقوي روابطهم".

وقد بث البرنامج المثير للجدل، والذي هو في موسمه الثاني الان، حلقته الاكثر جرأة على الاطلاق، حيث يستضيف زوجان حفل جنس جماعي بمشاركة 15 شخصا.

وفي الحلقة، يقوم شانيس وريكاردو الذين يعيشان معا منذ ثمانية اعوام، بتوجيه الدعوة الى بقية المشاركين للانضمام الى حفل سهرة متأخرة في غرفتهم.

واصبح الوضع ساخنا مع بدء الضيوف في نزع ملابسهم وممارسة افعال جنسية مع بعضهم. واختتم الحفل بممارسة الزوجين شانيس وريكاردو الجنس أمام الجميع.

صعق المشاهدون من هذه الاحداث المتسارعة في الحلقة، قبل ان يتوجه الكثيرون منهم الى تويتر للاعراب عن غضبهم.

"ما هذه القذارة؟"

وغرد احدهم "انتهى الفيلم على تلفزيون سكاي.. ما هذا الجحيم الجديد؟ لا اصدق ان هذا يعرض على تلفزيون اعتيادي".

وكتب اخر "يا الهي حفل جنسي جماعي لـ 15 شخصا على -البيت المفتوح-".

واعتبر مشاهد ان "الذي يبعث على الجنون ان هؤلاء لديهم اطفال. وسيشاهد اطفالهم هذا"، فيما قال شخص اخر: "ينبغي ان ابلغ هيئة الاعلام الحكومية "اوفكوم" عن هذه القذارة. ومن الافضل ان اتابع الاسبوع القادم لارى اذا كان الامر سيزداد سوءا".

وهذه ليس المرة الاولى التي تثير فيها القناة الرابعة الجدل بسبب برامجها. فقد تسبب لنفسها بانتقادات شديدة العام الماضي عندما قام المتحول الجنسي جوردان غراي بخلع ملابسه خلال برنامج "ليلة الجمعة" قبل ان يلهو بلوحة مفاتيح مستخدما عضوه الذكري.

وحينها، قال مسؤول في هيئة الاعلام الحكومية التي تلقت 14000 شكوى، انها منكبة على تقييم ما اذا كانت القناة خالفت انظمة البث، وذلك من اجل اتخاذ قرار حول ما اذا كان ينبغي فتح تحقيق في الامر.