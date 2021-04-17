قناة عبرية: الولايات المتحدة حذرت "إسرائيل" بخصوص انفجار "نطنز"

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الولايات المتحدة وجهت تحذيرا إلى إسرائيل على خلفية الحادث الذي وقع أواخر الأسبوع الماضي في منشأة نطنز النووية بإيران

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أمس الجمعة أن الولايات المتحدة سلمت مؤخرا عبر عدة قنوات رسالة إلى إسرائيل أشارت فيها بشكل واضح إلى ضرورة وضع حد لـ"الدردشة" بشأن تورط الدولة العبرية المحتمل بالانفجار في منشأة نطنز.

ولفتت الرسالة، حسب القناة، إلى أن نشر هذه الادعاءات يمثل أمرا خطيرا ومضرا ويضع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في موقف محرج، فيما تشارك واشنطن في المباحثات الجارية بين طهران والقوى الكبرى في فيينا بمحاولة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

كما نقلت القناة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين تعبيرهم عن قلقهم إزاء سماح بلدهم إلى درجة غير عادية بربطه بالحادث في منشأة نطنز، متسائلين بشأن ما إذا كانت هذه الضجة خطوة تهدف إلى التأثير على مباحثات فيينا، أم محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستغلال الملف الإيراني من أجل حل مشاكله الداخلية.

ولم تعترف إسرائيل رسميا بوقوفها وراء حادثة نطنز، لكن العديد من وسائل الإعلام في الدولة العبرية أكدت هذا الأمر نقلا عن مصادر في الأجهزة الأمنية، ما يمثل أمرا غير عادي، كما لوح مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى، على رأسهم نتنياهو نفسه، بهذه الإمكانية.