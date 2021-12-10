قناة عبرية تبث مشاهد لفرار أسرى جلبوع الستة

كشفت قناة عبرية النقاب عن مشاهد لفرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، عبر نفق حفروه بأيدهم.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي بثتها القناة الـ12 العبرية، مشاهد بثت للأسرى الستة، بعد خروجهم من سجن جلبوع.

والأسرى الفارون آن ذاك هم محمود عارضة (46 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، يعقوب قادري (49 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، أيهم كممجي (35 عاما) من سكان كفردان، مناضل انفيعات (26 عاما) من سكان يعبد قضاء جنين، محمد عارضة (40 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، وزكريا زبيدي (45 عاما) من سكان جنين".

وشهدت جلسة محاكمة الاحتلال للأسرى الستة الشهر الماضي، هتافات داخل المحكمة الإسرائيلية، ووجه الأسير يعقوب قادري التحية لأهل فلسطين وخص بذلك أهل الناصرة وسخنين، مؤكدا أن حريتهم كأسرى قبل كل شيء، هي المطلب الوحيد الذي يسعون إليه.

وقال قادري: "سنبقى صامدين ولن يهزنا شيء، ففلسطين كلها لنا وسنعود إلى كل فلسطين التاريخية بما في ذلك أم الفحم والقدس وجنين وغزة".

فيما قال الأسير زكريا زبيدي باللغة العبرية: "نحن مقاتلون من أجل الحرية وسوف ننالها".

أما الأسير أيهم كممجي فقال في المحكمة: "سنقهرهم من فوق الأرض كما قهرناهم من تحتها، وسنخرج من الباب قريبا بإذن الله".

وظهر الأسير محمود العارضة قائد عملية النفق، مبتسما، وهو يردد: "حرية.. حرية".

وهتف الأسير إياد جرادات المتهم بمساعدة الأسرى الستة من داخل قاعة المحكمة قائلا؛ إنه "سيطلق سراحنا بإذن الله في صفقة تبادل، ونحن على ثقة بكتائب عز الدين القسام".

صور للأسرى الستة بعد خروجهم من سجن جلبوع، تبث اليوم لأول مرّة

(القناة ١٢ الإسرائيلية) pic.twitter.com/UZUYBl1tlS — أحمد دراوشة (@AhDarawsha) December 9, 2021