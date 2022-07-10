قناة عبرية: حرب جوية بين اسرائيل وحزب الله

قال المحلل الإسرائيلي في القناة 13 الإسرائيلية تسفيكا يحزكيلي، إن المرحلة الحالية تشهد بداية الحرب الجوية بين اسرائيل وحزب الله اللبناني.

وعزى يحزكيلي، تطور القدرات الجوية لحزب الله، إلى شحنات الأسلحة الإيرانية الأخيرة خلال العام الماضي.

وأضاف: "نحن وحزب الله نخوض اشتباكات في عدة ميادين، ودخلت الساحة الجوية على الخط في الأسبوع الماضي وعلى إسرائيل أن تنتبه لها لأنها سوف تبقينا مشغولين في المستقبل القريب، وسوف تجتذب هذه الساحة الكثير من النار".

ولفت إلى أن الامين العام للحزب السيّد حسن نصرالله وجد الأسبوع الماضي سببًا لتشغيل طائرته بدون طيار وإرسالها إلى منصة الغاز الجديدة، بهدف توجيه رسالة مفادها أن هذه المنصة بالنسبة له هي هدف طالما لم يتم حل قضية الحدود بين إسرائيل ولبنان بالاتفاق بين الطرفين.

ونوه إلى أن قدرات الحزب الجوية التي تحسنت حسب يحزكيلي والتي عزاها لشحنات الأسلحة الإيرانية الأخيرة خلال العام الماضي هي التي دفعت نصر الله إلى وضع طائراته المسيرة في مواجهة القوات الجوية الإسرائيلية والتي لا ترد على تحرشه بها.

وأشار إلى أن الإيرانيين نجحوا في استنساخ قدرات الطائرات بدون طيار للطائرات الأميركية بدون طيار التي قاموا بتشغيلها وتلك التي اشتروها من "طالبان" بعد هروب الأميركيين، إضافة الى حملة جديدة لتحديث وتطوير وزيادة القدرات التقنية لطائرات "حزب الله".