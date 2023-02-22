قناة عبرية: نتنياهو عقد 5 اجتماعات سرية لضرب إيران

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، النقاب عن اجتماعات سرية عقدها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تتعلق باستهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وقالت القناة العبرية، إن نتنياهو عقد 5 اجتماعات سرية، تقرر من خلالها رفع أعلى الجهوزية في "اسرائيل"، وعلى كل المستويات، استعدادا لشن تلك الهجمات.

وأشارت القناة، إلى أن الأشهر الخمسة المقبلة ستكون حساسة ومعقدة، خاصة وأن "اسرائيل" تعتبر أن تخصيب إيران اليورانيوم بمستوى 90% هو الخط الأحمر الأخير.

وترى القناة، أنه إذا لم يقابل وصول إيران إلى ذلك المستوى من تخصيب اليورانيوم، أي تحرك اسرائيلي، فإن ذلك ضمنيا سيكون معناه موافقة "تل أبيب" على امتلاك طهران للقدرات النووية.

وأفادت القناة، بأن اجتماعات نتنياهو عقدت بمشاركة كل من النخب العسكرية والاستخباراتية في "اسرائيل"، وقادة كافة المستويات العملياتية، في الجيش، مشيرة إلى أن من بين الذين حضروا تلك الإجتماعات كل من:

وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس الأركان، هرتسي هليفي، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، ومستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، بالإضافة إلى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس شعبة العمليات.

وكشفت مصادر دبلوماسية، يوم الإثنين الماضي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عثرت على يورانيوم مخصب بنسبة 84% في إيران