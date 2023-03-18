قناة عبرية: نشهد ذروة التصعيد قبل رمضان

البوابة - أفادت وسائل عبرية، بأن المنظومة الأمنية لجيش الإحتلال الاسرائيلي، تلقت عشرات الإنذارات، بشأن احتمال وقوع عمليات يشنها فلسطينيون ضد أهداف اسرائيلية.

وقالت قناة "كان"، إن وتيرة تلك الإنذارات في تصاعد مع اقتراب شهر رمضان، مشيرة إلى أن المنظومة الأمنية لديها قائمة من المطلوبين الفلسطينيين، الذين تحاول الوصول إليهم قبل "رمضان".

وأوضحت القناة العبرية، أن الشهيد نضال خازم الذي اغتالته قوات اسرائيلية في جنين، كان من بين المطلوبين على القائمة.

وبينت "كان"، أن الجمعة الأولى من شهر رمضان، ستشهد حالة عالية من التأهب لدى الأجهزة الأمنية الاسرائيلية بكافة تشكيلاتها.

وفيما يتعلق بعملية مجدو التي وقعت بين مدينتي أم الفحم والناصرة، تتحدث "كان" عن الرغبة الاسرائيلية بالرد، في ظل الغموض الذي يحيط بالعملية ومن يقف وراءها، مشيرة إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد هدف محدد للمسؤولين عن العملية لمهاجمتهم.

وبين مسؤول أمني اسرائيلي ل"كان"، أنه حتى اللحظة لم يتم تحديد المكان الذي تسلل منه منفذ العملية، والوقت الذي حدث فيه ذلك.

وقالت القناة العبرية، أن مصر ستضغط على الجانب الاسرائيلي خلال القمة التي ستعقد اليوم الأحد في شرم الشيخ، والدفع باتجاه وقف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية.

وأشارت "كان" في وقت سابق، إلى أن المؤسسة الأمنية الاسرائيلية في حالة تأهب قصوى قبل رمضان، كما تحدثت القناة العبرية، عن "ذروة التصعيد"، الذي تؤكده جلسات التقييم التي يعقدها الجيش الاسرائيلي وقياد المؤسسة الأمنية.