قناة DW الالمانية تنهي عقود 5 اعلاميين عرب بسبب موقفهم من اسرائيل

انهت قناة DW عمل 5 صحفيين عرب من جنسيات فلسطينية ولبنانية وأردنية وسورية دون شرح اسباب الفصل. لكن الفصل بناء على ما سمي "معاداة السامية" رُصدت في بوستات لهم قبل سنوات وفق ما اشارت مصادر حقوقية

وقال الناشط الحقوقي محمد شما في تغريدة على صفحته في الفيس بوك ان القناة الالمانية بهذه الخطوة تنتهك معايير أساسية متعلقة بحرية الرأي والتعبير.. وقد صادرت حقهم بالتعبير وتعسفت بحقوقهم وجمدتهم عن العمل.

واضاف شما : تلك المحطة رضخت لصحافة يميينة لم تتوقف عن الاساءة للمحطة بوصفها وظفت أناس متطرفين ومعادين للقيم الألمانية ومعادين للسامية ويبدو أن مجموعة قامت "متطوعة" بتتبع حسابات صحفيين وعاملين في المحطة كانوا قد عبّروا عن آرائهم عن ما يحصل في فلسطين من احتلال واستيطان وقتل وتدمير..وبدأت تنشر تقاريرًا بوصف ان DW خرقت القانون الالماني المعادي للنازية.



واشارت تغريدة شما الى ان ما قامت به المحطة لاحقًا معادي للسامية بحد ذاته، ويبدو أنها اختارت انهاء وجودها في المنطقة، وهو سياسة بدأتها أواخر العام الماضي بقطع شراكاتها مع قناة "رؤيا" الأردنية و"الجديد" اللبنانية والقائمة ستطول قريبًا.

تحريض اعلامي الماني على الصحفيين العرب

وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة عن إطلاق تحقيق وصفته بالمستقل والخارجي في اتهامات تضمنها مقال لصحيفة ألمانية، ادعت أن موظفين وموظفات يعملون في القسم العربي، فضلا عن صحافيين متعاونين من خارج ألمانيا، أدلوا بتصريحات واستخدموا منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بطريقة تبدو بحسب وصف الصحيفة “معادية للسامية”

وأوردت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”، في وقت سابق في تقريرها “أن عددا من العاملين في القسم العربي في دويتشه فيله وكذلك أحد المتعاونين، يعمل بشكل مستقل مع المؤسسة، قد نشروا في السنوات الماضية تعليقات معادية للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام أخرى، ونُشرت تلك التصريحات على حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تم حذف بعض المنشورات في وقت لاحق”.

ونقلت الصحيفة الألمانية تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أدلى بها الصحافيون، بما في ذلك بعض تعليقات يبدو أنها تقلل من أهمية الهولوكوست أو تديم الصور النمطية المعادية لليهود.