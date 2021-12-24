قنبلة على القنصلية الروسية بأوكرانيا وروسيا تنتظر الرد الأمريكي على الضمانات الأمنية

توقعت روسيا تلقى ردا من خلال اسابيع قليلة من الولايات المتحدة على طلب موسكو بتوفير ضمانات أمنية تحول دون توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) بضم أوكرانيا، فيما قال مصدر اعلامية روسية عن القاء قنبلة حارقة على قنصليتها في اكرانيا.

موسكو بانتظار رد واشنطن بشان الضمانات

وأعلن الكرملين، الجمعة، إنه يتوقع ردا الشهر المقبل من الولايات المتحدة على طلب موسكو بتوفير ضمانات أمنية تحول دون توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) بضم أوكرانيا.

و كانت موسكو قدمت، الأسبوع الماضي، مسودات وثائق أمنية تطالب الناتو برفض منح أوكرانيا وجمهوريات سوفيتية سابقة أخرى عضوية الحلف، والتراجع عن الانتشار العسكري للحلف في وسط وشرق أوروبا.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين اليوم الجمعة، “كي نناقش وقف التصعيد، نتوقع من معارضينا في واشنطن تقديم إجابات محددة لمقترحاتنا في يناير/كانون الثاني”.

وأحد المبادئ الرئيسية لحلف شمال الأطلسي ينص على أن عضوية الحلف العسكري مفتوحة أمام أي دولة مؤهلة، ويجري المسؤولون الأمريكيون مشاورات مع الحلفاء الأوروبيين قبل محادثات جنيف.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الجمعة، إن بلاده يجب أن تكون مشاركة في أي محادثات أمنية تدور بين الناتو وروسيا.

قنبلة على القنصلية الروسية



الى ذلك قالت وزارة الخارجية الروسية، إن شخصا ألقى قنبلة حارقة على القنصلية الروسية في لفيف بأوكرانيا، تزامنا من التوترات الحالية بين روسيا وأوكرانيا حيث قدمت موسكو احتجاجا رسميا على الهجوم، الذي وصفته بأنه “عمل إرهابي”.

واستدعت الخارجية الروسية مسؤولا أوكرانيا، وطالبت السلطات الأوكرانية بتقديم اعتذار.

وقالت الشرطة الأوكرانية في لفيف، إنها فتحت تحقيقا في الحادث، الذي وصفته بأنه حادث “من أعمال الشغب”.