قنوات روسية تبث من جنوب أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، تغيير خاصيات أبراج البث التلفزيوني في منطقة خيرسون الأوكرانية الجنوبية بأكملها لتصبح قنوات التلفزة الروسية متاحة في هذه المنطقة التي سيطرت عليها موسكو.

البث الروسي في خيرسون

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن “خبراء وحدات بثّ القوات المسلحة الروسية غيّرت خاصيات آخر برج من بين سبعة أبراج في منطقة خيرسون، لتتمكن قنوات التلفزة الروسية من البثّ”.

ودخلت الحرب مرحلة استنزاف قاسية في الأسابيع الأخيرة، مع تركيز القوات الروسية على الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة دونباس، والتي ترغب موسكو في الاستيلاء عليها لصالح “الانفصاليين” المتحالفين معها.

وقال حاكم منطقة لوغانسك، التي شهدت أعنف الهجمات الروسية في الأسابيع القليلة الماضية، إن الوضع كان “صعباً للغاية” على طول خط المواجهة بأكمله، حتى مساء الاثنين، وإن الجيش الروسي حشد قوات احتياط كافية لبدء هجوم واسع النطاق.

صعوبات امام الجيش الاوكراني

وأقرت أوكرانيا بالصعوبات في القتال الذي تواجهه في مناطقها الشرقية، حيث استولت القوات الروسية على أراض على امتداد نهر على خط المواجهة وشددت الضغط على مدينتين رئيسيتين قبل قمة للاتحاد الأوروبي من المتوقع أن ترحب بمساعي كييف لنيل عضويته.

وستكون موافقة زعماء الاتحاد الأوروبي على أن تصبح أوكرانيا مرشحاً رسمياً للانضمام إلى التكتل بمثابة “انتصار في كييف”.

وتقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على العضوية بعد أربعة أيام فقط من الهجوم الروسي في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير شباط، وقد يستغرق تحقيق ذلك سنوات.