قوات إثيوبية تتوغل داخل أراضي السودان

قالت وسائل إعلام سودانية إن قوات إثيوبية مسلحة توغلت، الأحد، داخل أراضي البلاد، لمسافة 10 كيلومترات، في منطقة الفشقة الحدودية بين البلدين.

وقال موقع سودان تربيون (غير حكومي) نقلا عن مصادر موثوقة (لم يسمّها)، الإثنين، إن “مليشيا إثيوبية مسلحة توغلت بعمق 10 كيلو مترات داخل الأراضي السودانية، أمس (الأحد) في مناطق غابة الكردية وكمبو يماني، بالفشقة الكبرى (شرق)”.

وأضاف المصدر أن “المليشيات قطعت الطريق أمام حركة الرعاة وعمال وتجار الفحم”.

وحسب الموقع، أفاد مزارعون في الشريط الحدودي بظهور وانتشار المليشيات الإثيوبية مجددا خاصة في المناطق التي يجري فيها التحضير للزراعة بعد هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية.

وطالب المزارع معاوية عثمان، الجيش السوداني بضرورة الانتشار لحماية المزارعين السودانيين في المناطق المحررة والتي تقدر بنحو 750 ألف فدان (الفدان = 4200 متر مربع).

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة السودانية أو نظيرتها الإثيوبية حتى الساعة 21:00 (ت.غ).

وتتميز أراضي الفشقة في القضارف بخصوبتها، وهي مقسمة إلى 3 مناطق، هي: الفشقة الكبرى، والفشقة الصغرى، والمنطقة الجنوبية.

ومنذ أشهر، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا أمنيا، بعد إعلان الخرطوم نهاية 2020 السيطرة على أراضٍ قالت إنها تتبع لها في منطقة حدودية مع أديس أبابا.

بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على معسكرات داخل أراضيها، وهو ما تنفيه الخرطوم. (الأناضول)