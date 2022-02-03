قوات الأمن تطلق الغاز المدمع لتفريق مئات المتظاهرين في الخرطوم

أطلقت قوات الأمن السودانية الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين نزلوا الى شوارع العاصمة الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين في البلاد.

ووفق شهود عيان "أطلقت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين السلميين في حي ود نوباوي وسط مدينة أم درمان بالخرطوم".

وأوضح الشهود أن "حالة كر وفر سادت بين المتظاهرين وقوات الأمن في شارع الوادي بمدينة أم درمان بالعاصمة".

وفي وقت سابق الخميس، شهدت الخرطوم مظاهرات حاشدة للمطالبة بعودة الحكم المدني، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد.

وخرج آلاف المتظاهرين بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (شعبية) تحت شعار "مليونية المعتقلين تعسفيا"، في أحياء المدينة، ومدينتي بحري (شمالها)، وأم درمان (غربها).

وتتهم قوى سياسية السلطات الأمنية باعتقال نشطاء حقوقيين وسياسيين خلال المظاهرات، لكن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أكد الاثنين، "أهمية التحقيق في الأحداث التي شهدتها المظاهرات".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

وفي أكثر من مناسبة، نفى البرهان قيام الجيش بانقلاب عسكري، وقال إن هذه الإجراءات تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية.