قوات الاحتلال تجدد اعتداءاتها على المعتكفين في الاقصى

جددت قوات الاحتلال الاسرائيلي تدنيسها للمسجد الاقصى المبارك واعتدت على المصلين مجددا موقعة اصابات في صفوفهم ، وطالبتهم باغلاق المسجد وعدم الاعتكاف فيه

وقام المعتكفون في المصلى القبلي باغلاق الأبواب بعد اقتحام الاحتلال للأقصى وتحدثت مصادر عن إصابات في صفوف المعتكفين بعد اطلاق قنابل الغاز والصوت لتفريغ المسجد الأقصى والرصاص المطاطي

وافادت بان قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى باب الأسباط في القدس فيما تدفع بمزيد من التعزيزات إلى البلدة القديمة في القدس

وتحدث مصلون وسكان في المدينة المحتلة عن سماع أصوات انفجارات جراء كثافة اطلاق القنابل الصوتية ووجود إصابات في محيط المسجد الأقصى. فيما اقرت مصادر اعلام الاحتلال ان : ما يحدث في الأقصى حالياً مقدمة للانفجار الإقليمي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات الاقصى مجددا وتمنع اعتكاف المصلين المرابطين في المسجد القبلي. pic.twitter.com/VPKE99fUFe — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) April 5, 2023