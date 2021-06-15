قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين قبيل مسيرة الاعلام في القدس

اعتدت قوات الاحتلال عصر اليوم الثلاثاء، على الشبان المتواجدين في منطقة باب العامود أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس المحتلة واعتقلت شابين.

ودفعت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء، تعزيزات عسكرية وشرطية واسعة إلى مدينة القدس المحتلة، لا سيما البلدة القديمة منها، وسط دعوات القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية وأراضي عام 48، إلى التصدي وإفشال ما تسمى "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية التي ستنطلق عند الساعة الـ5 مساء ويقودها آلاف المستوطنين المتطرفين.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية طالبت في بيانات لها، "بشد الرحال إلى القدس القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وإلى المشاركة في يوم غضب ونفير عام، والوقوف صفا واحدا للدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، في مواجهة "مسيرة الاعلام" التي تتضمن حلقات رقص بالأعلام الإسرائيلية في ساحة باب العامود بالقدس، وتمر عبر شوارع البلدة القديمة وصولا إلى ساحة حائط البراق".

اعتقالات

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة "وفا" إن قوات الاحتلال هاجمت المتواجدين في منطقة باب العامود وحاولت إخلاءهم من المنطقة بالقوة واعتدت عليهم بالعصي والهراوات، كما اعتقلت الشابين أحمد عبد عطية، وحسين محمود عطية، من سكان بلدة العيساوية شمالي القدس خلال تواجدهما في باب العامود واقتادتهما إلى أحد مراكز الاعتقال.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال عددا من متاجر المواطنين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، توطئة لتنفيذ اقتحام ضخم للمستوطنين ضمن ما يسمى "مسيرة الأعلام".

ودفعت سلطات الاحتلال بتعزيزات عسكرية واسعة إلى مدينة القدس المحتلة، لا سيما البلدة القديمة منها، وسط دعوات القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية وأراضي عام 48، إلى التصدي وإفشال ما تسمى "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية التي ستنطلق عند الساعة الـ5 مساء ويقودها آلاف المستوطنين المتطرفين.