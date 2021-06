قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين قبيل مسيرة الاعلام في القدس

From the attacks and arrests carried out by the Israeli police and intelligence against young men in Jerusalem.#القدس_توحدنا#مسيره_الاعلام#لن_تمر#فلسطين_تنتفض#جرائم_اسرائيلية#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#انقذوا_سلوان#فلسطين#القدس#FreePalestine#Jerusalem#Palestine#Gaza pic.twitter.com/7nAgt1m2H5