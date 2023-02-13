قوات الاحتلال تقتحم نابلس والجبهة الديمقراطية تقصف اسرائيل

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة نابلس حيث اندلعت مواجهات مع مقاومين اسفرت عن سقوط شهيد على الاقل في حصيلة اعلنتها مصادر طبية فلسطينية فيما اغارت الطائرات الاسرائيلية على مواقع قالت انها تابعة لحماس في قطاع غزة

اقتحام نابلس

وقالت المصادر الطبية الفلسطينية "في حصيلة مواجهات مدينة نابلس اليوم 13/2/2023 تعاملت طواقمنا مع 6 اصابات بالرصاص الحي حيث كانت إصابة أحدهم خطره جدا استشهد بعدها الشاب أمير بسطامي في المستشفى إصابة بالبطن و1علاج ميداني"

كما اشارت الى 75حالة اختناق منهما لامرأه حامل وطفل رضيع تم نقلهم إلى مشفى رفيديا

واكدت المصادر الفلسطينية ان قوات الاحتلال قامت بمنع وصول سيارة الإسعاف إلى إصابة في منطقة المجمع الغربي بعد عمل تنسيق من الصلييب وقد تم احتجاز 3متطوعين داخل منزل محاصر لمدة4 ساعات لحين انسحاب الجيش الاسرائيلي.

فيديو| لحظة اعتقال قوات الاحتلال لثلاثة شبان خلال اقتحام مدينة نابلس. pic.twitter.com/y0SaaGOGmO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 13, 2023

استشهاد طفل فلسطيني

وامس السبت استشهد طفل فلسطيني متأثرا باصابته برصاص القوات الاسرائيلية خلال اقتحامها المخيم الاحد، وفق ما اعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان ان الطفل قصي رضوان واكد (14 عاماً) استشهد متأثراً بجروحٍ بالغة أصيب بها برصاص القوات الاسرائيلية الحي في البطن.

استشهاد فلسطيني وإصابة سبعة آخرين برصاص الاحتلال في مدينة نابلس#قناhttps://t.co/6soZWUgr2b pic.twitter.com/YnZzKAiCsf — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 13, 2023

واضاف البيان ان ثلاثة فلسطينيين اخرين وصلوا إلى مستشفى ابن سينا في جنين مصابين بجروح بالغة بنيران الجنود الاسرائيليين الذين كانوا قد اقتحموا المخيم لاعتقال الاسير المحرر جبريل الزبيدي، وهو شقيق الأسير زكريا الزبيدي.

غارات على غزة

وفي وقت مبكر من يوم الاثنين، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات قالت انها استهدفت مواقع لـ"كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس" غرب قطاع غزة، وادعى الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا تحت الأرض تستخدمه حركة "حماس" الفلسطينية لتصنيع الصواريخ، وقال انه "تم استهداف موقع البحرية جنوب غرب غزة التابع لكتائب القسام بأكثر من 10 صواريخ".

مشاهد جديدة لقصف الاحتلال هذه الليلة على #غزة pic.twitter.com/3eZd62XItV — الحـكـيم (@Hakeam_ps) February 13, 2023

من جهتها، ردت فصائل فلسطينية بقصف مستوطنات غلاف غزة بعدة صواريخ وأعلنت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التي يتزعمها نايف حواتمة ، عن قصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية، ردا على العدوان الإسرائيلي في القطاع والضفة.