قوات الاحتلال تقتل فتاً فلسطينيا في مخيم الفارعة

قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الفتى محمود العايدي خلال اقتحامها لمخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية فجر اليوم واعلنت مصادر طبية فلسطينية ان العايدي وصل الى المشفى "بعد اصابته اصابة خطيرة في الرأس الا ان اعلن عن استشهاده"..

وحسب مصادر متطابقة فقد اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي المخيم ومنزل الشاب سمير الخطيب وفتحت النار على محتجين فلسطينيين حاولوا التصدي لها، مما أسفر عن إصابة شاب بجراح خطيرة ، واشارت المصادر الى انه مع صمود الاهالي استدعت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم.

واشارت المصادر الى ان القوة العسكرية الاسرائيلية اقدمت على شن عمليات اعتقال لفلسطينيين في المخيم، واكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 9 فلسطينيين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم.

على صعيد متصل اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية : "استشهاد الشاب هارون رسمي يوسف أبو عرام (25 عاماً)، متأثراً بإصابته قبل عامين، برصاص الاحتلال الحي في مسافر يطا، وقد أدت إصابته لشلل رباعي، وانغلاق في شرايين الساق ما أدى لبترها، وتقرحات حادة في الظهر والحوض، والتهابات حادة في الرئتين".