قوات الاسد تحرق دوما بالفوسفور.. صور وفيديو

نظام الاسد يحرق غوطة دمشق بالفوسفور

اكد نشطاء ومواطنين سوريين لموقع البوابة ان نظام الاسد عاد لاستخدام الاسلحة المحرمة دوليا واشاروا الى انه في ليلة الاثنين الثلاثاء قصفت طائرات النظام المدينة المحاصرة باسلحة محرمة دوليا

وقالت تقارير ان عشرات المدنيين قتلو وأُصيب آخرون، الاثنين، في هجمات بالقنابل المحرّمة دولياً على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب العاصمة دمشق. وتضاربت الأنباء حول عدد القتلى إثر الغارات الجوية المتواصلة على المدينة السورية.

ومن بين القتلى 15 طفلاً وامرأتان، سقطوا في قصف أحد الملاجئ بمدينة عربين، وشمل القصف مدن دوما وحرستا وعين ترما.

وأوضحت المصادر أن الغارة الجوية استهدفت بثلاثة صواريخ مدرسة يُستخدم الطابق السفلي منها ملجأً للمدنيين.

في حين قالت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) لوكالة الأناضول، إن مروحية عسكرية تابعة للنظام السوري قصفت مناطق سكنية في مدينة دوما بريف دمشق، وأوضحت أن القصف أسفر عن مقتل 7 مدنيين بينهم طفل.

وجدير بالذكر أنه وسط استمرار الانتهاكات واستهداف المدنيين في الغوطة الشرقية أخفق مجلس الأمن الدولي في عقد جلسة كانت مقرّرة، مساء الاثنين؛ لمناقشة ملفّ حقوق الإنسان في سوريا، وذلك بعد اعتراض كل من روسيا والصين وكازاخستان وبوليفيا.

وكانت الأمم المتحدة أكّدت سابقاً أن نظام بشار الأسد "ارتكب جرائم حرب في الغوطة الشرقية من خلال أفعال؛ مثل استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، وسياسة التجويع الممنهج، والقصف العشوائي ضد السكان، وعدم الإجلاء الطبي"، حسب تقرير نشرته لجنة التحقيق الدولية المستقلّة حول سوريا، في 6 مارس الجاري.

وتتعرّض الغوطة، التي يقطنها نحو 400 ألف مدني، منذ أسابيع لحملة عسكرية تعتبر الأكثر شراسة من قبل النظام السوري وداعميه، أدّت إلى مقتل وجرح مئات المدنيين، بينهم أطفال ونساء.

وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع، في 24 فبراير الماضي، بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، ورفع الحصار، غير أن النظام لم يلتزم بالقرار.

وفي مقابل قرار مجلس الأمن أعلنت روسيا، في الـ 26 من الشهر نفسه، "هدنة إنسانية" في الغوطة الشرقية تمتد 5 ساعات يومياً فقط، وهو ما لم يتم تطبيقه بالفعل مع استمرار القصف على الغوطة.

والغوطة الشرقية هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر" التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة، في 2017.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير الجيش السوري أكثر من 65% من الغوطة الشرقية وأن 80 ألف شخص خرجوا في الأيام الـ5 الماضية عبر الممرات التي فتحها الجيش السوري ومركز المصالحة الروسي.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء: "تستمر في الغوطة الشرقية، وبدعم من مركز المصالحة الروسي في سوريا، عملية إنسانية فريدة وغير مسبوقة. ففي الأيام الـ5 الماضية، تم عبر الممرات الإنسانية المفتوحة هناك، إجلاء نحو 79655 نسمة".

وأضاف: "الجهود الرئيسية للعسكريين الروس تهدف بشكل أساسي إلى ضمان خروج المدنيين الآمن من المناطق المحاصرة وتنظيم وصول المساعدات الإنسانية الروسية لمن تم إجلاؤهم".