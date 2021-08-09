قوات الاسد والمليشيا الايرانية تقصف درعا المحاصرة

قالت مصادر محلية في محافظة درعا جنوبي سوريا ان قوات الرئيس بشار الاسد المدعومة بالمليشيات الايرانية تمارس عملية قصف مستمر بمختلف أنواع الأسلحة مستهدفه أحياء درعا البلد المحاصرة بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تشهدها جبهات هذه الأحياء.

محاولة الفرقة الرابعة التقدم

وتحدثت المصادر عن قصف مكثف بقذائف الهاون والمضادات الأرضية لدرعا في محاولة من ميليشيات الفرقة الرابعة التي يقودها اللواء ماهر شقيق الرئيس السوري التقدم إلى أحياء درعا البلد وتأتي محاولة التقدم بعد تطمينات روسية بوقف إطلاق النار وفتح معابر إنسانية للمحاصرين وصلت للجنة المركزية مساء الأمس.



السيطرة على منازل الاهالي في درعا

ووفق المادر فقد اقدم عناصر من الفرقة الرابعة التابعة للنظام والميليشيات الأجنبية على الاستيلاء على عشرات المنازل بعد طرد الأهالي منها في المزارع الجنوبية والجنوبية الشرقية لمدينة درعا.

وأصبحت المنازل نقاط عسكرية يتمركز فيها قناصة للنظام كما مُنع الأهالي من استخراج أي من أثاث منازلهم أو مستلزماتهم الشخصية منها.

وتستهدف قوات النظام من وقت لآخر أحياء درعا البلد بالرشاشات الثقيلة وقذائف الدبابات من المزارع المحيطة وجمرك درعا القديم الذي تتمركز فيه مجموعات من الفرقة الرابعة وميليشيا "الحرس القومي العربي".

وبالرغم من حديث الضباط الروس خلال اجتماعاتهم مع لجان التفاوض ووجهاء درعا بإنهاء التصعيد، تستمر عمليات القصف بالدبابات وقذائف الهاون على أحياء المدينة كما يستمر حصارها من القوات العسكرية المنتشرة في محيطها..