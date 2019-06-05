قوات التدخل السريع انتشلت 40 جثة من النيل

قالت لجنة أطباء السودان المركزية المعارضة الأربعاء إنها وثقت قيام ما سمتها "مليشيات الجنجويد" بانتشال 40 جثة لمحتجين من مياه نهر النيل وأخذها إلى جهة غير معلومة.

وقالت في منشور على حسابها في موقع فيسبوك: "تم حصر 40 جثة لشهدائنا الكرام انتُشلت من النيل بالأمس، تم أخذها بتاتشرات تتبع لمليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة"، في إشارة إلى قوات التدخل السريع.

وفي السياق ذاته، دعت اللجنة إلى التبرع بالدم في عدد من المستشفيات لإسعاف جرحى الفض، كما أنها طالبت الأطباء بالتوجه إلى المستشفيات القريبة من أماكن سكنهم، مشيرة إلى أن "مليشيات الجنجويد ما زالت ترتكب المجازر وأعداد الإصابات في تزايد مستمر".

وفي وقت متأخر الثلاثاء، أعلنت اللجنة عن ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصامات في عموم البلاد إلى 60 قتيلا سقطوا برصاص قوات التدخل السريع التابعة للمجلس العسكري الانتقالي، وفق قولها.