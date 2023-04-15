قوات الدعم السريع تأسر جنودا مصريين شمالي السودان (فيديو)

اعلنت قوات الدعم السريع السودانية السبت، اسر مجموعة من الجنود المصريين في قاعدة جوية شمالي البلاد، وبثت تسجيل فيديو يظهر ما قالت انه "استسلام" الجنود لها في القاعدة.

ويظهر في القيديو رجال بملابس عسكرية جالسين على الارض، ويسمع صوتهم وهم يتحدثون باللهجة المصرية عدد مع أفراد من قوات الدعم السريع.

جاء ذلك غداة اشتباكات بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لحليفه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي) في الخرطوم وعدة مدن اخرى.

#السودان

أسر ضباط مصريين من قبل قوات الدعم السريع السودانية في قاعدة مروي الجوية. pic.twitter.com/dpwTpOvcig — نورس للدراسات/ NORS (@NorsForStudies) April 15, 2023

ولاحقا، اعلن الجيش المصري في بيان انه ينسق مع السلطات المعنية في السودان لضمان تأمين قواته الموجودة في هذا البلد في اطار مناورات عسكرية مشتركة.

وتبادلت قوات البرهان وحميدتي الاتهامات بالمسؤولية عن هذا التصعيد المفاجئ في الصراع بين الرجلين.

وقال قوات الدعم السريع في بيان أنها فوحئت بقيام قوة كبيرة من الجيش بشن هجوم متزامن على مقرات وقواعد لها في الخرطوم ومروى ومدن اخرى، مؤكدة انها قامت بالتصدي للهجوم والدفاع عن نفسها.

واتهم الجيش من جانبه قوات الدعم السريع بالمبادرة الى مهاجمة عدة معسكرات له في الخرطوم ومناطق اخرى في السودان، مؤكدا ان قواته تؤدي واجبها في حماية البلاد.

وتفجرت الاشتباكات وسط اجواء من الانسداد السياسي الذي يعيشه السودان جراء الصراع بين البرهان وحميدتي.

وقالت مصر أنها "تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان".

وفي وقت سابق السبت، قالت القاهرة انها تتابع بقلق الاوضاع في السودان، داعية الأطراف الى ضبط النفس.

