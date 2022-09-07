قوات النخبة الشيشانية والقبعات الكستنائية تتوجه الى دونباس

كشف الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الأربعاء، عن أن مقاتلين شيشانيين من وحدات النخبة - فوج "الشمال" وكتيبة "الجنوب"- توجهوا إلى منطقة العمليات الخاصة في دونباس التي تطالب بالاستقلال عن اوكرانيا منذ عدة سنوات

وقال الرئيس الشيشاني في تغريدة له على "تلغرام": "إن أفضل أبناء الشعب الشيشاني، جنود وحدتين خاصتين من النخبة؛ فوج الشمال الذي يحمل اسم بطل روسيا أحمد حجي قديروف، وكتيبة الجنوب التابعة لقوات الحرس الوطني لروسيا الاتحادية (روسغفارديا) توجهوا إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في دونباس. للقيام بالمهام التي حددها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

وأضاف أنه من بين المقاتلين وأصحاب القبعات الكستنائية، بالنسبة للكثيرين "هذه ليست أبداً المرة الأولى التي يتوجهون فيها إلى دونباس".

وتابع قديروف أن "المهام تبقى كما هي: تحييد النازيين الأوكرانيين وحماية السكان المدنيين في دونباس وتقديم المساعدة".

تاتي خطوة الرئيس الشيشاني بعد تصريحات من مؤسس فرقة آزوف النازية العقيد اندرية بيليتسكي والذي وصف فيها المسلمين بالعنصر غير النظيف في العالم مطالبا استئصالة من الوجود، في سياق المعركة التي يخوضها ضد القوات الشيشانية المدافة عن الاقليم المذكور