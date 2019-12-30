قوات ايرانية تحتجز سفينة قرب جزيرة ابو موسى الاماراتية المحتلة

اقدم عناصر من مليشيات الحرس الثوري الإيراني، على احتجاز سفينة قرب جزيرة أبو موسى التي تحتلها من ايران في مياه الخليج وعلى متنها 16 مواطنا ماليزيا.

وزعمت مصادر ايرانية ان السفينة كانت تهرب وقود واقدم على اعتقال 16 شخصا كانوا على متنها وهم مواطنون ماليزيون.

وذكرت وكالة ارنا لاايرانية أن السفينة كانت محملة بنحو 1 مليون و312 ألف لتر من الوقود، دون ذكر الدولة التي كانت الناقلة تبحر تحت علمها.

وسبق أن احتجزت القوات البحرية الإيرانية مرارا سفنا قالت إنها عملت على تهريب النفط في مياه منطقة الخليج.

وتسيطر ايران على عمليات تهريب النفط والمواد الخام في منطقة الخليج واقدمت على خرق العقوبات وتهريب الاف الاطنان من النفط الى نظام الاسد الذي يقبع تحت العقوبات الدولية