قوات حفتر تحكم حصار طرابلس

كشف آمر التوجيه المعنوي لقوات الجيش الليبي، الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر يوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول، عن اكتمال محاصرة العاصمة طرابلس.

وأشار آمر التوجيه المعنوي في قوات الجيش الليبي إلى أن الطوق الأمني على العاصمة طرابلس اكتمل، بعد التقاء القوات المهاجمة في أغلب النقاط.

وقال آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن القوات المهاجمة للعاصمة طرابلس التقت في اغلب النقاط وأكملت الطوق حول المدينة.

وقال المحجوب في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية : "القتال شبيه بقتال الشوارع، القتال في طرابلس، في خط مشروع الهضبة، وبالقرب من صلاح الدين وأيضا في شارع الغاز".

وأضاف المحجوب "الآن تم إحكام الطوق من جسر الظاهرة إلى البقيعة انسحبوا من هناك بالكامل والتقت قواتنا ببعضها، وفي أغلب النقاط التحمت قواتنا ببعضها واصبح هناك طوق كامل على العاصمة".

وبخصوص مؤتمر برلين والدعوات الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، أوضح المحجوب أن "بقاء الميليشيات لا يتماشى مع أي مؤتمر ولا مع أي اتفاقات سياسية ولا بد من القضاء عليها".

وأتم المسؤول العسكري الليبي بقوله "نرى ان تفكيك اسلحة الميليشيات والقضاء عليها هو الحل".

وتعاني ليبيا منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

وتتواصل منذ أبريل/ نيسان الماضي معارك بين قوات الجيش وقوات الوفاق بمحيط العاصمة طرابلس منذ أطلق حفتر عملية عسكرية لـ"تحريرها" ممن يصفهم بالإرهابيين، فيما تصف الوفاق قوات الجيش بالمعتدية على الشرعية.

محاور الاشتباك

الى ذلك نشرت وكالة انباء الاناضول التركية محاور الاشتباك في محيط العاصمة الليبية

محاور القتال جنوبي طرابلس

- محور الخلاطات: ويعتبر أقرب المحاور إلى وسط طرابلس، وتتركز المعارك به حول معسكر حمزة (15 كلم جنوب طرابلس)، الذي يقع في منطقة مشروع الهضبة الزراعي، وتسعى قوات حفتر للوصول عبره إلى حي أبو سليم الشعبي.

- محور اليرموك: ويقع في منطقة صلاح الدين (15 كلم جنوب طرابلس) بالموازاة مع محور الخلاطات، وتتركز المعارك حول معسكر اليرموك، وتسعى قوات حفتر للسيطرة على منطقة صلاح الدين، للوصول إلى حي الفرناج.

- محور عين زارة: منطقة واسعة (20 كلم جنوب طرابلس) تشهد اشتباكات عنيفة، وتسعى قوات حفتر للسيطرة عليها للوصول إلى منطقة سوق الجمعة، التي يوجد بها مطار معيتيقة الدولي (الوحيد الناشط في طرابلس).

- محور وادي الربيع: يبعد بنحو 25 كلم جنوبي طرابلس، ويقع جنوب منطقة عين زارة، وتسعى قوات حفتر للسيطرة عليه لمنع تطويق وحداتها في عين زارة.

- محور الزطارنة: ويقع جنوب منطقة تاجوراء باتجاه مدينة القره بوللي (45 كلم شرق طرابلس)، وتهدف قوات حفتر لقطع الطريق أمام الإمدادات العسكرية واللوجستية من مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) إلى محاور القتال في العاصمة، كما تحاول قوات الوفاق التقدمن خلاله نحو مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) لقطع الإمدادات عن قات حفتر جنوبي العاصمة.

** محاور الاشتباك حول مطار طرابلس القديم

- محور الرملة: وتسعى قوات حفتر التقدم من المطار القديم (25 كلم جنوب طرابلس) غربا باتجاه حي السواني الاستراتيجي (35 كلم جنوب غرب طرابلس) وتشتبك حاليا مع قوات الوفاق في منطقة الرملة، غرب المطار، والتي حاولت الأخيرة عدة مرات السيطرة عى المطار من هذا المحور.

محور الطويشة: ويقع جنوب غرب المطار القديم، والذي تحاول قوات الوفاق السيطرة عليه، بينما تحاول قوات حفتر التقدم عبره للسيطرة على مدينة الساعدية بمنطقة ورشفانة (40 كلم جنوب طرابلس).

- محور الكازيرما: ويقع شمال المطار، ومن خلاله حاولت قوات حفتر السيطرة عليه لوقوعه بالقرب من طريق المطار المؤدي إلى وسط العاصمة، ويوجد معسكر النقلية الاستراتيجي في نهاية المحور.

** محاور الاشتباك في ورشفانة

- الساعدية: تقع إلى الشمال من مدينة العزيزية مركز منطقة ورشفانة، وتسعى قوات حفتر للسيطرة عليها لقطع الطريق بين طرابلس والعزيزية.

- العزيزية: وتقع المدينة تحت سيطرة قوات الوفاق لكن قوات حفتر تحاول التقدم نحوها من منطقة أولاد تليس شمال شرق العزيزية.

- الهيرة: أخفقت قوات حفتر في السيطرة عليها لقطع الطريق بين العزيزية ومدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)