قوات حفتر تعترف بوقوع أحد طياريها في قبضة "الوفاق"

أعلنت قوات خليفة حفتر عن فقد الاتصال بإحدى طائراتها المقاتلة من طراز ميغ 23، مساء اليوم السبت، وذلك بعد تنفيذها لمهام قتالية.

وأضاف بيان القيادة التابعة لقوات حفتر أنه وبعد وقت وجيز من فقدان الاتصال، يظهر قائد الطائرة اللواء طيار عامر الجقم العرفي في قبضة عناصر وصفهم بـ”الإرهابيين” من مدينة الزاوية.

وكانت قوات الوفاق أسقطت، مساء اليوم، طائرة حربية من نوع ميغ 23 تابعة لقوات حفتر جنوب مدينة الزاوية غرب طرابلس بعد استهدافها في سماء محور معسكر اليرموك جنوب العاصمة.

وقال آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق، اللواء أسامة جويلي، في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، إن قائد الطائرة المقبوض عليه ستتم إحالته للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وإن البحث لازال جاريا عن مساعد الطيار.

وكان مكتب المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق قد أصدر أمرا في نيسان/ أبريل الماضي بالقبض على عدد من الضباط التابعين لحفتر وإحالتهم إلى مكتب المدعي، ومن ضمنهم العميد الجقم.

وجاء القرار بعد تعرض أحياء من مدينة طرابلس ومطار معيتيقة لقصف جوي ضمن الحرب الدائرة بالنواحي الجنوبية للعاصمة الليبية بين قوات الوفاق وقوات حفتر.

ونشرت العملية عبر صفحتها بموقع فيسبوك صورا ثابتة تظهر حطام الطائرة، وصورا أخرى تبين الطيار وهو يهبط بمظلته، مؤكدة القبض على الطيار بعد هبوطه على الأرض. فيما نشرت بعض مواقع التواصل صورا تظهر الجقم بعد القبض عليه من قبل الفرقة الأولى بالزاوية والتابعة بدورها لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق. ولم يتبين حتى الآن مصير مساعد الطيار الذي لم تنشر أي أخبار رسمية حوله.