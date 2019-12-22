قوات حفتر تعلن احتجاز سفينة ترفع علم غرينادا ويقودها طاقم تركي

أعلنت قوات خليفة حفتر، اليوم السبت، عن احتجاز سفينة ترفع علم غرينادا.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن بيان لقوات حفتر أن السفينة يقودها طاقم تركي.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة المرصد الليبية أن السفينة كانت قادمة من تركيا قبالة سواحل مدينة درنة داخل الحدود البحرية المستحدثة مؤخرا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج.

وأكدت قوات حفتر سحب السفينة مع طاقمها إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها.

ونشرت الصحيفة مقاطع مصورة تظهر عملية الاحتجاز والتحقيق مع طاقم السفينة، وصور جوازات السفر الخاصة بهم.

وكانت قوات حفتر قد هددت باحتجاز أي سفينة تركية تمر من المياه الليبية، ردا على مذكرة تفاهم ليبي تركي وقعت نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وتشمل ترسيم الحدود البحرية وتعاون أمني وعسكري بين البلدين.

تأتي هذه العملية في نفس اليوم الذي أقر فيه البرلمان التركي مذكرة التفاهم الأمني. (د ب أ)