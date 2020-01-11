قوات حفتر تعلن وقفا مشروطا لإطلاق النار اعتبارا من منتصف الليلة

بعد إعلان سابق عن رفضها مبادرة بالخصوص دعت اليها روسيا وتركيا، تراجعت قوات حفتر في اللحظات الاخيرة وأصدرت بيانا تعلن فيه الالتزام بوقف إطلاق النار شريطة التزام الطرف الآخر، في اشارة الى قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

أعلنت قوات شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر مساء السبت، وقف إطلاق النار اعتبارا من الدقيقة الأولى من الأحد.

وقال المتحدث باسم قوات شرق ليبيا احمد المسماري إن "قواته تعلن عن وقف إطلاق النار في غرفة العمليات بالمنطقة الغربية اعتبارا من الساعة 24:01 من الأحد الموافق 12-1-2020 على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت".

وشدد على أن "الرد سيكون قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة".

ويشن حفتر، الذي يتلقى الدعم بشكل خاص من مصر والإمارات العربية المتحدة، هجوما منذ بداية نيسان/أبريل للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين دعيا، في بيان مشترك الأربعاء، الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من هذا التوقيت.

والسبت، طلبت تركيا من روسيا إقناع قوات حفتر باحترام دعوة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة: “ننتظر من أصدقائنا الروس أن يتمكنوا من إقناع حفتر” بوقف إطلاق النار.

واتهم تشاوش أوغلو “دولا في المنطقة” في إشارة إلى دول عربية داعمة لخليفة حفتر، وكذلك فرنسا، بمعارضة الهدنة. وقال الوزير التركي: “فرنسا تسعى بكافة الطرق إلى تخريب أية مبادرة هي ليست جزءا منها”.

وبدأت تركيا الأسبوع الماضي بنشر قواتٍ لها في ليبيا دعما لحكومة الوفاق.

ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني الليبية فايز السراج السبت، إن حكومته ترحب بالمبادرة الروسية التركية لوقف إطلاق النارا شرط انسحاب القوات المعتدية التابعة لحفتر، مؤكدا التمسك بعقد بمؤتمر وطني جامع يفضي إلى انتخابات كحل للأزمة في بلاده.

وقال السراج خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بالعاصمة الإيطالية روما "نرحب بالمبادرة الروسية التركية وكل المبادرات التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا شرط أن تتسق مع سحب قوات المعتدي".

وأضاف وفق بيان صدر عن مكتبه الإعلامي "سنبذل كل جهد لمنع العودة إلى عسكرة الدولة ومن أجل ترسيخ مدنية الدولة".

وتابع: "نحن نمارس حقنا المشروع في الدفاع عن أهلنا وعاصمتنا وصد العدوان ودحره مسألة وقت".

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن محادثات سلام حول ليبيا ستعقد في برلين قريبا.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مع بوتين في موسكو السبت "نأمل في نجاح الجهود المشتركة لروسيا وتركيا وسنرسل قريبا دعوات لمؤتمر في برلين".

وقالت ميركل إن ألمانيا تخطط لبدء إرسال دعوات لمحادثات السلام الليبية قريبا.

وقال بوتين خلال المؤتمر إن الوقت قد حان لإجراء محادثات السلام الليبية في برلين وإن من المهم إنهاء الصراع.

