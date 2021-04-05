قوات حفظ السلام تقتل 40 مسلحا في مالي

قتلت قوات حفظ السلام أكثر من 40 إرهابيا بينهم قيادي، وذلك خلال اعتداء مسلحين على معسكر لقوات حفظ السلام التشادية.

واعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لنشر الاستقرار في مالي، محمد صالح النظيف، أن البعثة أحصت ما يزيد عن 40 قتيلا في صفوف الإرهابيين، بينهم اليد اليمنى لإياد آغ غالي (زعيم جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المتصلة بتنظيم "القاعدة")، المدعو عبد الله آغ بكاي.

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وفي وقت سابق قال مصدر في الأمم المتحدة أن حوالي 20 من نحو 100 مهاجم قتلوا أثناء تصدي قوات حفظ السلام لهم في معركة دامت ثلاث ساعات.

وقال مصدر أمني أممي طلب عدم الكشف عن هويته إن آغ غالي كان يعد "الرجل رقم 3" في الجماعة المتطرفة.

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هجمات وضحايا من قوات حفظ السلام

والجمعة الماضي قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي، إن 4 عناصر من قوات حفظ السلام قتلوا وأصيب عدد آخر في هجوم على قاعدتها في بلدة أجولهوك شمال البلاد.

ولم يتضح على الفور الجهة التي كانت وراء الهجوم، ولكن من المعروف أن هذه المنطقة ينشط فيها مسلحو تنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وتضم بعثة الأمم المتحدة في مالي أكثر من 13 ألف عسكري، وسجلت سقوط نحو 230 قتيلا في صفوفها منذ انتشارها.

وشنت فرنسا عام 2014 عملية مكافحة الإرهاب "برخان" في المنطقة، حيث تم تشكيل بعثة أممية مدعومة من قبل دول الساحل الخمس بوركينا فاسو وموريتانيا ومالي والنيجر وتشاد.