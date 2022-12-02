قوات سوريا الديمقراطية تنفي أي دور لها في قتل زعيم داعش

نفت "قوات سوريا الديمقراطية" التي يقودها الاكراد أي دور لها في عملية قتل زعيم تنظيم داعش أبو الحسن القرشي، على يد "الجيش السوري الحر" في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وأعلن التنظيم الأربعاء مقتل القرشي، ودون ان يوضح تاريخ ومكان حصول ذلك، لكن القيادة المركزية في الجيش الأميركي قالت انه قتل على يد الجيش السوري الحر منتصف تشرين الاول/اكتوبر في محافظة درعا الخاضعة لقوات الحكومة السورية.

وقال بيان للقيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية الخميس "نعلن بأننا لم نشارك أبداً في عملية قتل زعيم داعش الجديد (أبو الحسن القرشي)، ولا علاقة لنا بعملية قتله بشكل مباشر أو غير مباشر".

واكد البيان أن الأولوية القصوى لقوات سوريا الديمقراطية في الوقت الراهن هي التصدي للهجمات التركية في شمال شرق سوريا، مضيفا انه "على الرغم من ذلك فإن قواتنا تكافح بكل جهدها لمنع زيادة خطر داعش".

وكثفت تركيا مؤخرا قصفها على المناطق والمواقع التي تتواجد فيها قوات سوريا الديمقراطية، وذلك في وقت تدرس فيه شن عملية عسكرية برية في شمال سوريا.

واوضح ان ذلك يتم من خلال "توجيه الضربات الاستباقية المنظمة لمنع التنظيم الإرهابي من الاستفادة من الظروف الذي أحدثها العدوان التركي، أو من خلال منع مرتزقته من الهجوم على المخيمات التي تحوي عائلاته وكذلك السجون".

وقالت مصادر متطابقة ان القرشي اقدم على الانتحار بتفجير نفسه في مدينة درعا عندما حاصره مقاتلون من الجيش الحر.

وكان الرئيس الاميركي جو بايدن اعلن في شباط/فبراير الماضي تنفيذ عملية انزال ادت الى مقتل ابو ابراهيم القرشي الذي تولى قيادة داعش بعد مصرع ابو بكر البغدادي في عام 2019 وبعد مقتل ابو ابراهيم تم تعيين ابي الحسن الهاشمي القرشي الذي يتم الاعلان عن مصرعه اليوم الاربعاء