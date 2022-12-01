هكذا انتحر زعيم داعش ابو الحسن القرشي

كشفت مصادر سورية وتقارير اعلامية عن تفاصيل وحقائق جديدة بشان مصرع زعيم تنظيم داعش الذي اعلن عن مقتله امس الاربعاء في تسجيل بثه التنظيم الارهابي

وقالت المصادر المتطابقة ان ابو الحسن القرشي اقدم على الانتحار بتفجير نفسه في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول في مدينة درعا الجنوبية السورية المحاذية للاردن عندما حاصره مقاتلون من الجيش الحر المعارض للنظام السوري

واعلن تنظيم داعش في تسجيل صوتي بثه المسؤول الاعلامي فيه أبو عمر المهاجر، إن القرشي "قتل "أثناء قتال أعداء الله ويجالدهم فقتل منهم ما شاء الله ان يقتل" من دون ان يحدد المكان

وتشير التقارير الى ان القرشي القتيل كان بجانب مساعديه عندما فجر نفسه بعد ان ضيق المقاتلون في الجيش الحر الخناق عليه في مخبا سري باحد المنازل في مدينة جاسم

وقال شهود عيان شهدو المعركة انه تم رصد ابو الحسن القرشي والتعرف عليه في المنطقة المذكورة وتم حصر 3 منازل يتواجد فيها عناصر داعش الارهابي حيث تمت محاصرتهم وتضييق الخناق عليهم وتمكن المقاتلون المهاجمون من الوصول الى نقطة قريبة من الغرفة التي يتواجد فيها القرشي واحد مساعديه الا انهما فجرا نفسيهما باحزمة ناسفة

واعلن ابو عمر المهاجر في التسجيل الصوتي عن تعيين “أبو الحسين الحسيني القرشي” زعيما جديدا، وقد رحبت الولايات المتحدة الاميركية بمقتل ابو الحسن القرشي.

يشار الى ان تنظيم داعش دأب على بقاء قيادته في المناطق الشمالية لسورية او العراقية المحاذية لها، حيث اعلن عن "الدولة الاسلامية" هناك الا انه ومع التضييق الدولي على ما يبدو عليهم تسللو الى مدينة درعا الجنوبية في ظل الهدوء النسبي الذي تشهده منذ العام 2018 في اعقاب الاتفاق الروسي مع المعارضة بالقاء اسلحتها والمصالحة مع النظام .

وتقول التقارير ان أبو الحسن الهاشمي القرشي، هو شقيق أول زعيم للتنظيم أبوبكر البغدادي، الذي قتل في غارة أمريكية شمال سوريا في (تشرين الأول) عام 2019، تولى زعامة التنظيم باوامر من "مجلس شورى التنظيم" في آذار الماضي في وقت اصبح داعش ينحسر نفوذه بشكل ملحوظ وبات يعتمد على حرب العصابات ، وقد اعلنت انقرة في أيار الماضي عن اعتقاله في إسطنبول، خلال عملية أمنية من دون تاكيد رسمي من داعش او المخابرات التركية

من هو أبو الحسن القرشي؟

هو ثالث زعماء التنظيم الارهابي داعش

اسمه الحقيقي جمعة عواد البدري

الأخ الشقيق للزعيم الأسبق للتنظيم أبو بكر البغدادي.

مرافق شخصي دائم للبغدادي ومستشاره للمسائل الشرعية.

انضم ابو الحسن إلى الجماعات المتشددة في 2003

تسلم أبو الحسن القرشي قيادة مجلس شورى التنظيم المكون من 5 أعضاء.

ومنذ الإعلان عن تأسيسه عام 2014 تناوب على قيادة تنظيم "داعش" 4 شخصيات