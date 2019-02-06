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قوات سوريا الديموقراطية تؤكد اعتقال الجهادي الألماني مارتن ليمكي

قوات سوريا الديموقراطية تؤكد اعتقال الجهادي الألماني مارتن ليمكي
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