قوات شرق ليبيا تعلن استكمال سيطرتها على كامل بنغازي

القائد العسكري خليفة حفتر

قال مسؤولون عسكريون إن قوات شرق ليبيا انتزعت السيطرة من مقاتلين إسلاميين على آخر حي في بنغازي ثاني كبرى مدن البلاد.

ومعركة بنغازي، التي اندلعت بين قوات يقودها القائد العسكري خليفة حفتر وعدد من الإسلاميين المتشددين وغيرهم، كانت جزءا من صراع أوسع نطاقا منذ انزلقت ليبيا إلى الفوضى في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011.

وأعلن حفتر النصر في يوليو تموز لكن المعارك استمرت في منطقة خربيش.

وقال اللواء ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة الليبية إن القوات الشرقية باتت تسيطر على المدينة بالكامل.

وقال لرويترز ”نعلن في هذه اللحظة تحرير مدينة بنغازي من الإرهابيين والقضاء على داعش“.

ودشن حفتر عملية الكرامة في مايو أيار 2014 وتفوق شيئا فشيئا على المتشددين والمقاتلين السابقين الذين حاربوا القذافي في 2011.

وحفتر متحالف مع حكومة وبرلمان في شرق ليبيا. ويرفض التعامل مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس ولمح إلى أنه يريد الترشح للرئاسة في انتخابات متوقعة العام المقبل.

ويتمتع حفتر بشعبية في الشرق الذي فاض به الكيل من الفوضى لكنه لا يزال شخصية مثيرة للانقسام في باقي البلاد.