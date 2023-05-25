قوات فاغنر تنسحب من "باخموت".. بريغوزين: خسائرنا 10 آلاف قتيل

أعلن قائد قوات "فاغنر" يفغيني بريغوزين، اليوم الخميس، بدء انسحاب قواته من مدينة باخموت، وتسليم المواقع إلى الجيش الروسي.

وظهر قائد "فاغنر" في فيديو جديد، من قلب المدينة التي أنهكها القتال على مدار أشهر طويلة، ليعلن انسحاب قواته.

وقال بريغوزين، إن عناصره سيتعدون لمهمة جديدة، بعد أن يقضوا استراحة حتى الأول من حزيران المقبل.

وفي وقت سابق، اعترف بريغوزين، بأن قوات فاغنر تكبدت خسائر بشرية فادحة في معارك "باخموت"، مشيرا إلى أن ما يقارب 10 آلاف مقاتل من أصل 50 ألف، قتلوا خلال المعارك في المدينة.

وقال في مقابلة نشرها المدون المؤيد للكرملين كونستانتين دولغوف، مساء الثلاثاء "اخترت 50 ألف معتقل، قُتل 20 بالمئة منهم"، مبينا أن نسبة مماثلة من مقاتليه المحترفين لقوا حتفهم أيضًا في القتال.

واشار قائد "فاغنر"، إلى أن خسائر القوات الأوكرانية أكبر بكثير من خسائر قواته، قائلا: "عدد القتلى لدي منخفض بنسبة ثلاثة أضعاف، وعدد الجرحى بضعفين".