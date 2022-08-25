قوات "كييف" تقصف زابوروجيه.. مقتل 200 جندي أوكراني بضربة صاروخية روسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قواتها تمكنت من استهداف قطار عسكري في وسط أوكرانيا، يوم أمس الأربعاء، بصاروخ من طراز "اسكندر"، مما أسفر عن مصرع 200 جندي أوكراني.

وقالت "الدفاع الروسية": "إن صاروخ إسكندر أصاب بشكل مباشر قطاراً عسكرياً في محطة تشابلينه في منطقة دنيبروبتروفسك، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 جندي من احتياطي القوات المسلحة الأوكرانية"، بالإضافة إلى تدمير معدات عسكرية.

وأضافت أن هذا القطار كان "في طريقه إلى مناطق القتال" في شرق أوكرانيا، حيث تدور معارك بين قوات كييف وقوات موسكو.

وأكدت "الدفاع الروسية" أن القوات الأوكرانية تواصل قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنرغودار الواقعة قربها.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الخميس، إن المدفعية الأوكرانية قصفت في منطقة محطة الطاقة النووية سبع مرات من مدافع من العيار الثقيل خلال اليوم الماضي.

وأوضح أن القصف كان مصدره مواقع نارية للقوات الأوكرانية قرب عدد من البلدات الواقعة على الضفة المقابلة لخزان مياه "كاخوفكا".

وأضاف المتحدث أن المدفعية الروسية قمعت بنيران جوابية البطاريات المعادية.

وفي وقت سابق أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا أن قوات كييف تقصف محطة زابوروجيه النووية يوميا باستخدام أسلحة أمريكية ثقيلة، متهما الغرب بمساعدة نظام كييف في ممارسة الابتزاز النووي.