قوات مقربة من الإمارات تحتجز وفدا إغاثيا تركيا بعدن اليمنية

قوات الأمن نقلت أفراد الوفد إلى فندق في عدن بعد استجوابهم، ولم تُعد جوازت السفر إلى أصحابها

احتجزت قوات حكومية يمنية مقرّبة من الإمارات وفدا تركيا تابعا لمنظمات إغاثية في مدينة عدن جنوبي البلاد.



وقال أحد أعضاء الوفد، في اتصال مع الأناضول من مقر شرطي محتجز فيه، إن قوات مقربة من الإمارات تحتجز منذ يومين شخصين من جمعية "بشير" الخيرية التركية، وآخر من "وقف الديانة" التركي.



وأشار إلى أن الوفد التركي دخل اليمن يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، قادما من سلطة عمان، لينتقل إلى مدينة سيئون، ضمن جهود إغاثية إنسانية.



وأضاف أن الوفد انتقل من سيئون إلى مدينة مأرب، ومن مأرب اتجه إلى مدينة عدن جنوبي اليمن يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر الحالي.



وأكد أنه قبل وصول الوفد التركي إلى عدن بعدة كيلومترات، أوقفت قوات حكومية مقربة من الإمارات الوفد، ونقلت أفراده إلى مقر عسكري في عدن، دون توضيح سبب الاحتجاز.



وأشار إلى أن أفراد الوفد نقلوا من المقر العسكري، بعد توقيف استغرق أكثر من 3 ساعات، إلى مركز للشرطة، حيث استجوبوا حتى الصباح.



ولفت إلى أن قوات الأمن اليمنية نقلت أفراد الوفد إلى فندق في عدن بعد استجوابهم، ولم تُعد جوازات السفر إلى أصحابها.



وشدد أن أفراد الوفد محتجزون منذ يومين في الفندق، مؤكدا نقلهم مساء السبت من الفندق إلى مركز الشرطة؛ للتحقيق معهم مرة ثانية.



وبيّن أن الوفد لم يتعرض لأي معاملة سيئة خلال مدة احتجازهم، معربا عن أسفه من احتجازهم في اليمن، الذي جاؤوا إليه لتقديم مساعدات إنسانية.