قوة اسرائيلية تُعدم ثلاثة فلسطينيين قرب جنين

قتل الجيش الاسرائيلي الخميس، ثلاثة فلسطينيين في بلدة جبع قرب جنين في الضفة الغربية المحتلة بعدما فتحت النار على مركبة كانوا داخلها في واقعة اعدام ميداني تاتي وسط تصعيد قوات الاحتلال اقتحاماتها الدامية للمدن والقرى الفلسطينية.

وقال شهود ان قوة اسرائيلية خاصة تسللت الى بلدة جبع واطلقت النار على الشبان الثلاثة واصابتهم جميعا في الرأس ما ادى الى استشهادهم على الفور.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اسماء الشهداء الثلاثة وهم أحمد محمد أحمد ذيب فشافشة (22 عاما)، ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عاما)، وسفيان عدنان فاخوري (30 عاما).

وقال الهلال الأحمر في جنين انها تسلم في وقت لاحق جثامين الشهداء الثلاثة وقام بنقلها الى مستشفيات المدينة.

عاجل - ارتقاء ثلاثة شبان بعد أن أعدمتهم قوات الاحتلال الإجرامي بإطلاق النار عليهم داخل مركبتهم، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين#جنين pic.twitter.com/XV7Z443TRW — dareen (@dareen3232) March 9, 2023

ومن جانبه، ادعى الجيش الاسرائيلي ان الشهداء كانوا اطلقوا النار على قوة اسرائيلية، قبل مطاردتهم و"تصفيتهم".

واضاف الجيش انه عثر على بنادق واسلحة وعبوات ناسفة في السيارة التي كانوا يستقلونها.

وتداولت مواقع تواصل صورا لما قيل انها طائرة استطلاع اسرائيلية تم اسقاطها في جبع بالتزامن مع اقتحام القوات الاسرائيلية للقرية.

من جهة اخرى، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة اليامون غرب جنين، وتحدثت تقارير عن اصابة فلسطيني برصاصة في الرأس.

عاجل| إسقاط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين. pic.twitter.com/hFDHaXrWm5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 9, 2023

وقالت وزارة الصحة ان الجريح تم نقله الى مستشفى ابن سينا التخصصي وحالته مستقرة.

ياتي ذلك بعد يومين من اقتحام القوات الاسرائيلية مخيم جنين وقتلها ستة فلسطينيين بينهم ناشط في حركة حماس تتهمه بتنفيذ عملية اطلاق النار التي اسفرت عن مصرع مستوطنين اثنين بالرصاص قرب قرية حوارة جنوبي نابلس الاسبوع الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 16 فلسطينيا اخرين اصيبوا في عملية اقتحام المخيم، والتي استخدمت القوة الاسرائيلية خلالها صواريخ تطلق من الكتف لاستهداف مبنى تحصن فيه الناشط الذي تشتبه في تورطه بعملية حوارة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 16 فلسطينيا اخرين اصيبوا في عملية اقتحام المخيم، والتي استخدمت القوة الاسرائيلية خلالها صواريخ تطلق من الكتف لاستهداف مبنى تحصن فيه الناشط الذي تشتبه في تورطه بعملية حوارة.