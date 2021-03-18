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قيادي حوثي يكشف عن فحوى رسالة بعثها عبد الملك الحوثي للإمارات

منشور 18 آذار / مارس 2021 - 08:11
محمد علي الحوثي
محمد علي الحوثي

كشف القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، عن وصول رسالة من زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، إلى الإمارات، والتي أدت إلى "توقف استهدافها".

وقال محمد علي الحوثي في تغريدة عبر تويتر، إنه "‏بطريقة ما وصلت رسالة من القائد السيد عبدالملك الحوثي إلى الإمارات، نصحهم فيها بالتوقف"، لافتا إلى أن الرسالة دفعت الإمارات إلى "إعلان انسحابها رسميا" من التحالف العربي الذي تقوده السعودية. 

وأضاف: "‏وتوقف الاستهداف لها (للإمارات)، ‏وإذا أعلنت السعودية انسحابها كما فعلت الإمارات من اليمن فسيتوقف قصفها، ‏هذه هي الحكاية لا أكثر فيما أعتقد"، على حد قوله. (وكالات)

 

 

كلمات دالة:محمد علي الحوثي

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