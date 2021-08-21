قيس سعيد: سنضرب المتآمرين بالصواريخ

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتم التصدي لكل من يحاول التآمر على الدولة، وأن القوات العسكرية والأمنية لن تتركهم يصلون إلى ما رتبوا له، مشيرا إلى أن الصواريخ جاهزة على المنصات لضرب المتآمرين في العمق

وقال الرئيس التونسي، إن البعض ممن اعتادوا العمل تحت جنح الظلام، ودأبوا على الخيانة، والتآمر داخل الدولة، وتأليب دول أجنبية ضد الرئيس وضد التونسيين ووطنهم، سيلقى جزاءه.

وجاء ذلك خلال إشراف الرئيس التونسي مراسم التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية على العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، أمس الجمعة.

وأضاف سعيد أن "قادة الدول تفهموا أننا لسنا من سفاكي الدماء أو الذين يفكرون في المتفجرات ويعدون لزرع القنابل".

وطالب سعيد القضاة الشرفاء بأن "يتحملوا مسؤولياتهم كاملة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، فبالأمس وأول أمس وقبل أيام هناك قضايا وقعت فيها تجاوزات من المؤتمنين على تطبيق القانون".

وشدد على مواصلته على نفس المبادئ وعلى نفس المنهج في إطار القانون، قائلا "نحن هنا من أجل استمرارية الدولة ومرافقها، فالقانون يتيح لنا اتخاذ الإجراءات التي تحفظ الدولة، ونحن هنا للحفاظ على الدولة وليس على الحكومة".

وكان الرئيس التونسي، قد أعلن في 25 يوليو/ تموز الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، في ظل تدهور شديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.

وبعد مرور نحو 13 يوما من الخطوة المفاجئة، لم يعين سعيد رئيسا جديدا للوزراء، ولم يعلن عن أي خطوات لإنهاء حالة الطوارئ أو خطة للفترة المقبلة.

ودعا اتحاد الشغل ذو التأثير القوي وكذلك الولايات المتحدة وفرنسا، إلى الإسراع بتعيين حكومة جديدة، ويعد اتحاد الشغل خارطة طريق لإنهاء الأزمة ويقول إنه سيقدمها لسعيد