قيس سعيد يطلب من صحفي الاجابة عن سؤال طرحه عليه

فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيد احد الاعلاميين باجابته على سؤال يتعلق بمعنى كلمة "العبور" وهو المصطلح الذي اطلقة الرئيس التونسي في وقت سابق، وطلب الاعلامي من الرئيس تفسير المقصود من هذا المصطلح.

الا ان المفاجاة كانت عندما اعطى الرئيس التونسي اجابه مبهمة ويبدو انه تحدث باسلوب افحام او احراج للصحفي السائل، واجاب سعيد ان المقصود هو ما تعرفه ، واترك لك السؤال ليس لتطرحه علي ، لكن لتطرحه على نفسك، وانا متأكد بانك ستجيب على هذا السؤال

عندما يصل "سوء حظ" الصحفي أن يسأل الرئيس...

الله المستعان... pic.twitter.com/wbEneuX3WG — محمد كريشان (@MhamedKrichen) July 22, 2022

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