قيمتها 23 مليار دولار: ماذا تتضمن صفقة السلاح الاماراتية الاميركية؟

وافقت ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن على اتمام صفقة سلاح مع دولة الامارات العربية المتحدة واكدت انها ستمضي قدما في صفقة بقيمة 23 مليار دولار لبيع أسلحة

انواع الاسلحة الاميركية الى الامارات

ووفق تقارير فانه ومن ضمن الصفقة طائرات إف-35 المتقدمة وطائرات مسيرة مسلحة ومعدات أخرى

وأبلغت إدارة ترامب الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني أنها وافقت على بيع الأسلحة للإمارات كصفقة جانبية للاتفاقيات الإبراهيمية بوساطة أمريكية في سبتمبر أيلول التي وافقت بموجبها الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وفي الشهور الأخيرة من حكم ترامب، توصلت الإمارات لاتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب

تتضمن الحزمة التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار منتجات من جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز، بما في ذلك 50 طائرة من طراز إف-35 لايتنينج 2، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة من طراز إم.كيو-9 بي وحزمة من ذخيرة جو-جو و جو-أرض.

تفوق اسرائيل

لكن بعض المشرعين انتقدوا الإمارات لمشاركتها في حرب اليمن، وعبروا عن قلقهم من أن صفقة الأسلحة قد تنتهك الضمانات الأمريكية بأن إسرائيل ستحتفظ بميزة عسكرية في المنطقة. لكن إسرائيل قالت إنها لا تعارض الصفقة. وفشلت محاولة تشريعية لوقف المبيعات في ديسمبر كانون الأول بعد أن أيد زملاء ترامب الجمهوريون في الكونجرس خططه.

موعد التسليم

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية يوم الثلاثاء إن مواعيد التسليم المتوقعة للمبيعات، في حال تنفيذها، ستكون خلال عام 2025 أو بعد ذلك. وقال المتحدث في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن الحكومة تتوقع "حوارا قويا ومستداما مع الإمارات" لضمان شراكة أمنية أقوى.

وأضاف في البيان "سنواصل التأكيد مع الإمارات وجميع المستفيدين من المواد والخدمات الدفاعية الأمريكية على أنه يجب تأمين المعدات الدفاعية الأمريكية الأصل واستخدامها بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتتوافق تماما مع قوانين النزاع المسلح".