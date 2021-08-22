قيمته بالمليارات.. "ناسا" تكشف عن نيزك هائل في الهرمل اللبنانية

انشغل اللبنانيون خلال الساعات الاخيرة بنبأ اكتشاف نيزك هائل ظل مدفونا في عمق الارض منذ سقوطه في منطقة الهرمل شمال شرقي البلاد قبل أربعة آلاف عام، قبل ان تقوم وكالة الفضاء الاميركية "ناسا" بإبلاغ بلدية المنطقة بأمره قبل أيام.

وبحسب موقع "لبنان 24" فقد تواصلت وكالة "ناسا" مؤخرا مع رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر بشأن وجود مواد مشعة في أحد العقارات في المنطقة، ليتبين بعد التحري أن هناك نيزكا مدفونا تحث بناية خاصة لأحد السكان، ويدعى.كميل نديم مراد.

وبعد كشف ميداني استمر اربعة ايام، قام رئيس البلدية، بحسب ما يؤكد ابناء المنطقة، بإصدار قرار معجل بالحفر داخل الارض بذريعة "الصالح العام"، ودون موافقة صاحب العقار، الذي قام برفع دعاوي اسفرت عن استصدار قرار قضائي بوقف الحفر.

ووفق ما تذكره صحيفة "النهار"، فقد اتهم ناشطو وسائل التواصل الاجتماعي رئيس البلدية وأحد أعضائها بالتحايُل والطمع والعمل بشكل خفيّ والبحث عبر الحفر على العقار المذكور طمَعاً بجني أرباح طائلة إن "تحقّق الهدف".

تقول المعلومات المتداولة ان النيزك سقط في الهرمل قبل 4 الاف عام

وذكرت الصحيفة انها تمكنت بعد محاولات عدّة، من التواصل مع رئيس البلدية الذي قالت انه "رفض الغَوص في التفاصيل قبل صباح يوم غد، أي موعد إصدار المجلس البلدي بياناً مفصّلاً يكشف حقيقة الأمر".

وأضافت أن رئيس البلدية نفى "وجود أيّ معلومات حول وجود نيزك"، مع حرصه على "وجود أخبار تؤكّد وجود شيء من هذا القبيل، ومن المبكر الحديث عنه".

وأكد صقر أنّ "البلدية ستعمل على رفع كتابات رسمية للجهات المعنية في الدولة ومراكز البحوث لمتابعة الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع ما لديها".

نيزك الهرمل عمره 4 الاف عام

ومن جانبها ايضا، اكدت صحيفة "النهار" انها حصلت على معلومات مفادها ان علماء في "ناسا" قد "تواصلوا مع بلدية الهرمل منذ نحو 7 أشهر، وأكدوا احتمالية وقوع نيزك تاريخي منذ نحو 4 آلاف عام في هذه البقعة الجغرافية التي تقع في العقار 2604".

وقالت الصحيفة ان هذا الأمر "كان محل اهتمام للبلدية التي بدأت البحث عن صاحب العقار المذكور مع رفضها أيّ أعمال قبل موافقته، وقد تم نشر إعلان في الجريدة الرسمية".

بما يتعلق بالنيزك المزعوم في الهرمل،

لم تتواصل وكالة @NASA مع اي جهة رسمية في لبنان، لا وزارة الدفاع ولا وزارة الطاقة المعنيين بشكل مباشر في حال صحة هذه الإشاعة، وقد وجهنا كتاباً لبلدية الهرمل منذ اسبوعين لإستيضاح هذا الأمر، وتتم متابعته لتبيان الحقيقة الكاملة. — Bachir Khodr (@BachirKhodr) August 22, 2021

وخلافا لما ذكره موقع "لبنان 24" من لجوء صاحب العقار الى القضاء لوقف الحفريات، قالت صحيفة النهار أنّه "لدى التواصل معه (من طرف البلدية)، رحّب ببدء عملية الكشف لما لها أهمية تاريخية إن صحّ ذلك، بانتظار عودة العلماء المعنيين الذين زاروا المحلة لمرات عدّة وبانتظار إتمام البلدية الإجراءات الرسمية مع الوزارات المعنية والمضي وبدء العمل للكشف عن حقيقة ما هو أخبار متوقعة حتى الساعة، وهو ما يؤكده التنقيب".

وتابعت انه "من المرجّح إن صَحّت المعلومات أن يُعثَر على عمق حوالى 12 متر على حجر يزن حوالى 7 طن، وفق الدراسات الأولية للعلماء ليكون مركز بحوث واهتمام العلماء فيه".

وبحسب موقع "لبنان 24" فإن الغرام الواحد من النيزك يبلغ سعره بين ال٤٠٠٠ و ٨٠٠٠ دولار اميركي (حسب نوعية المواد)، ما يعني ان نيزك الهرمل قد تصل قيمته الى مليارات الدولارات.

تضاربت الانباء حول ما اذا كان الحفر يتم بموافقة صاحب العقار في الهرمل

من جهته، نفى محافظ بعلبك- الهرمل في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" ان تكون وكالة "ناسا" تواصلت مع اي جهة حكومية في لبنان بشأن النيزك.

وقال: "بما يتعلّق بالنيزك المزعوم في الهرمل، لم تتواصل وكالة (ناسا)، مع أيّ جهة رسمية في لبنان، لا وزارة الدفاع ولا وزارة الطاقة المعنيين بشكل مباشر في حال صِحة هذه الإشاعة"، مضيفاً أنّه "قد وجهنا كتاباً لبلدية الهرمل منذ أسبوعين لاستيضاح هذا الأمر، وتتم متابعته لتبيان الحقيقة الكاملة".