كابل.. مقتل فتاة عند نقطة تفتيش لطالبان

أفادت أسرة في حي "داشت-اي-بارشي"، في العاصمة الأفغانية كابول أن ابنتها (25 عاما) قتلت عند نقطة تفتيش تابعة لحركة طالبان.

وكان أفراد أسرة القتيلة أنهم كانوا عائدين إلى المنزل، من حفل زفاف، وتم إيقافهم عند نقطة تفتيش، وإطلاق الرصاص عليهم.

وطالب والد القتيلة بالعدالة واعتقال الجناة.

ولم يعرف الدافع وراء القتل، بعد ، لكن إمارة أفغانستان الإسلامية، تعهدت بالتحقيق في القضية وتقديم الجناة للعدالة.

وكانت فتاة أخرى (22 عاما)، قد قتلت، عند نقطة تفتيش، تابعة لطالبان، في مدينة كابول، الشهر الماضي.