كابول تنفي سيطرة طالبان على 90% من البلاد او المعابر

وصفت كابول ما اعلنته حركة طالبان المتمردة عن سيطرتها على مساحة 90 بالمئة من مساحات البلاد بانها "محض كذب" مؤكدة أن القوات الحكومية تسيطر على الحدود.

القوات الافغانية تسيطر على الحدود

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع فواد أمان قوله : "إنها دعاية لا أساس لها".

تصريحات المسؤول الحكومي الافغاني جاءت بعد صمت رسمي على إعلان طالبان سيطرتها على معابر حدودية رئيسية مع إيران وطاجيكستان وتركمانستان وباكستان في الأسابيع القليلة الماضية بالتزامن مع مواصلة القوات الأجنبية انسحابها من أفغانستان.

وشدد أمان على أن القوات الحكومية ما زالت تسيطر على حدود البلاد وعلى كافة "المدن الرئيسية والطرق السريعة".

ولم يكن يكن ممكنا تأكيد الحقيقة من مصادر مستقلة.

كابول: طالبان تدمر المنشآت

واتهم أمان جماعة طالبان بتدمير المنشآت العامة أو البنى التحتية العامة ومضايقة الناس وإجبار عائلات على النزوح وقال انها قتلت 100 مدني على الاقل

وفيما توشك القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة على استكمال خروجها من أفغانستان، باتت طالبان تسيطر الآن على نصف الأقاليم الأفغانية البالغ عددها نحو 400.

في وقت سابق هذا الأسبوع، قال قائد الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي إن طالبان اكتسبت على ما يبدو "زخما استراتيجيا" في هجماتها.