كارثة قطارات الهند: اكثر من 120 قتيلا والحصيلة مستمرة بالارتفاع

قتل اكثر من 120 شخصا واصيب 850 اخرون جراء اصطدام عدة قطارات في شرق الهند الجمعة، بحسب حصيلة جديدة مستمرة في الارتفاع نتيجة وجود اشخاص كثيرين لا يزالون عالقين تحت الحطام.

وكانت حصيلة سابقة اشارت الى 50 قتيلا و300 مصاب في الكارثة التي وقعت في منطقة بالاسوري في ولاية أوديشا.

وقال سودانشو سارانغي المدير العام لجهاز الإطفاء في الولاية لوكالة الصحافة الفرنسية انه تم احصاء 120 قتيلا بحسب آخر تعداد لضحايا الكارثة، مشيرا الى ان الرقم يواصل الارتفاع لكثرة الإصابات الخطرة خصوصا في منطقة الرأس.

ومن جانبه، براديب جينا قال المسؤول المحلي في ولاية أوديشا ان نحو 850 جريحا تم نقلهم إلى المستشفيات.

وقالت وسائل اعلام ان قطار كوروماندل السريع، الذي يسير بين كولكاتا وتشيناي، كان قد خرج عن القضبان واصطدم بقطار للشحن على السكة المقابلة، فيما اصطدم قطار ركاب ثالث بعربات القطار الاول التي انقلب بعضها على مسار ثالث.

وقال مدير السكك الحديد الهندية اميتاب شارما إن الحادث وقع بداية بين قطاري ثم دخل في الحادث قطار بضائع كان متوقفا في الموقع. لكن تسلسل الأحداث لم يتّضح بعد.

🔴 🇮🇳 India :TRAGIC TRAIN CRASH IN ODISHA STATE ! . At least 50 people died 850+ injured in a multiple train accident in eastern Odisha state. officials confirmed that three trains collided in accident #UltimaHora #Odisha #Accident #TrainCrash #दुर्घटना #رجوة_آل_سيف pic.twitter.com/veVwvkUy6o — Abdul Ahad (@OneAahad) June 2, 2023

وكتب براديب جينا، الأمين العام لولاية أوديشا على تويتر قائلا انه تم تحريك 50 سيارة إسعاف بعد الابلاغ عن عدد كبير للغاية من الاصابات عقب الحادث، مضيفا انه يتم تعبئة عدد كبير من الحافلات لنقل المصابين إلى المستشفىات.

وتُظهر لقطات حطام أربع عربات قطار ركاب خرجت عن مسارها عقب الاصطدام.

كما يبدو في اللقطات مصابون تتعالى اصوات انينهم واستغاثتهم بينما هم ممددون قرب عربات قطار انقلب بعضها على جانبه. ويرجح أن يكون هناك العديد من الركاب تحت العربات المقلوبة.

واعرب رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي عن حزنه للحادث متعهدا بتقديم "كل المساعدة الممكنة" للمتضررين.

